Green Montana du 92i de Booba et Vicky R en showcase à Playin’Paris

Samedi 16 septembre, Vicky R et Green Montana signé sur le label 92i Records de Booba depuis 2019 rejoignent la programmation et enflammeront le playground de la grande finale de PLAYIN’PARIS pour des showcases exceptionnels et gratuits !

Les deux artistes prennent la suite de Slimka et de Makala pour retourner la scène dans le money time à partir de 19h.

Tout droit venu de la Belgique, Green Montana sait où le vent le mène. Le rappeur formé à l’école 9.2.i, Greenzer a conquis le public francophone avec son ADN musical sombre, mélodieux et teinté de spleen.

Après le succès de ses deux premiers projets portés par le tube “Amsterdam”, la sortie de son premier album studio Alaska en 2020 puis de son EP MELANCHOLIA 999 en 2021 le propulsent en haut des charts. Le 15 avril 2022, l’artiste belge dévoile son nouvel album, NOSTALGIA+.

Avec plus de 30 scènes lives partout dans le monde en à peine 2 ans, la réputation de performeuse la précède. Rappeuse et beatmakeuse, Vicky R a imposé son style mêlant rap américain, zouk, musique gabonaise, variété et rap français. Un concentré d’influence que l’on retrouve dans ses différents projets V, RHC et RHC extension.

A l’aise sur tous les terrains, Vicky R avance en équipe à l’image de son dernier single “Yeah”, en featuring avec son acolyte Chilla et du désormais mythique “Ahoo”, qu’elle enregistre avec Le Juiice, Davinhor, Bianca Costa et Chilla.

Basket 3×3, Djing, Danse, Showcases rap, PLAYIN’PARIS résonnera de nouveau au plein coeur de Paris le 16 septembre prochain !

Cette année encore, les meilleures équipes de basket 3×3 de la capitale et les meilleur·e·s DJs issu·e·s d’un contest de qualification s’affronteront lors de d’une grande finale sous la canopée des Halles. Un spectacle hors norme à découvrir durant toute la journée de 10h à 19h.