Mbappé : les stats folles que seul Messi concurrence

Âgé seulement de 24 ans, Kylian Mbappé a marqué l’histoire du football mondial et compte à son actif des centaines de records. Le buteur du Paris Saint-Germain convoite toujours la Ligue des Champions, l’un des rares trophées majeurs en collectif de sa jeune carrière qu’il n’a pas encore remporté. Le natif de Bondy possède des ratios exceptionnels au 21ᵉ siècle que seul Lionel Messi peut concurrencer.

En plus d’avoir déjà joué deux finales de la Coupe du Monde, dont l’une remportée en 2018, il a égalé le nombre de buts en finale avec son triplé face à l’Argentine. Il compte 12 buts en deux tournois du Mondial et a remporté une Ligue des Nations, 6 championnats de France, 3 coupes de France, 2 coupes de la Ligue, et à 4 reprises le Trophée des Champions. En 2021/2022, l’attaquant parisien est même devenu le premier joueur de la Ligue 1 à terminer à la fois meilleur passeur (17) et meilleur buteur (28). Sur la saison 2022/2023, le N°7 du PSG a inscrit 54 buts en club ainsi qu’avec l’équipe de France, un record pour un joueur français. Il est aussi passé devant Cavani au classement du meilleur buteur du club parisien avec 213 réalisations.

L’impressionnant ratio passes décisives/buts de Mbappé !

Parmi les statistiques les plus impressionnantes de Mbappé, le joueur est impliqué dans 403 buts au cours de sa carrière sur un total de 393 matchs. L’ancien Monégasque cumule 284 buts et 119 passes décisives en 31 072 minutes de jeu (345,2 matchs complets). Le Parisien est décisif toutes les 79,3 minutes, avec un ratio de 1,03 buts/passes par match et 1,14 sur 90 minutes, comme l’a révélé le média StatsKMbappe. Un seul autre joueur peut se vanter d’avoir un ratio similaire à Mbappé, c’est son ancien coéquipier au Paris Saint-Germain, Lionel Messi, qui compte 7 Ballons D’Or (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 et 2021), alors que le Français n’en a toujours pas remporté et fait face à la rivalité d’Erling Haaland cette saison. Le Norvégien a tout remporté la saison passée en club avec Manchester City et a terminé meilleur de la Premier League ainsi que de la Ligue des Champions.

