BigFlo adresse un message à Drake

Après le succès de son festival à Toulouse baptisé le « Rose Festival », mis en place en 2022 avec son frère Oli, Bigflo a fait une étonnante requête à Drake concernant cet événement. Connaissant les rapports des deux frères avec le Canadien, il a une petite chance d’obtenir une réponse, qu’elle soit favorable ou non.

Avec des invités tels que Gazo, Kalash Criminel, Angèle, Disiz, Hamza, Tiakola ou encore SCH, BigFlo et Oli ont connu un énorme succès avec l’organisation de leur festival le 1er, 2 et 3 septembre 2023 à Toulouse en réunissant plus de 30 000 personnes par jour. Les deux rappeurs se sont satisfaits de la réussite de cette deuxième édition et rêvent de faire encore mieux pour la prochaine en invitant une grande star internationale, Drake.

L’improbable demande de Bigflo à Drake !

C’est sur son compte Instagram que Bigflo vient de révéler avoir adressé une invitation à Drake en dévoilant le contenu de son message. « Salut Drake, juste pour te donner quelques nouvelles » commence-t-il à déclarer avant de parler de son festival, « J’ai créé un festival avec mon petit frère et c’était un week-end de fou mec ». « 90 000 personnes sont venues, une grande chose pour notre ville, Toulouse. Un grand succès pour nous, un rêve devenu réalité. Je ne me rends pas compte que nous avons notre propre festival » poursuit-il pour tenter de convaincre le Canadien de venir performer à Toulouse.

Bigflo conclut en avouant que cela risque avec son frère de leur couter une importante somme d’argent en raison de l’exorbitant cachet demandé par Drake pour un concert, « Peut-être qu’un jour, tu t’y produiras (nous aurons besoin de beaucoup d’argent)« . Le rappeur toulousain peut toutefois compter sur son lien avec Drizzy pour obtenir une réponse et tenter de revoir ses exigences. Ll y a quelques mois le Canadien avait remercié publiquement le duo sur Instagram de lui avoir rendu un ancien carnet de notes qu’il utilisait à l’adolescence avant d’être connu pour écrire ses textes. Les trois artistes avaient immortalisé leur rencontre en vidéo et en photos.

Une collaboration entre Drizzy et les deux frères pressentie

À cette occasion, Bigflo avait même lancé la rumeur d’une possible collaboration en compagnie de Drake avec le commentaire « Bientôt je vous raconte tout en détails quelque part sur un live ou un podcast, je n’en reviens toujours pas ». Les deux frères ont aussi posté un message de remerciements à leur public pour avoir répondu présent à leur festival : « Encore un rêve des deux frères réalisé… Notre festival à Toulouse a accueilli 90 000 personnes. Ces 3 jours resteront historiques pour nous ! Tout ce travail et cette pression récompensée ! Sincère merci à toutes les équipes et les bénévoles, on l’a fait ensemble ! (…) Pour le rose festival le plus fou, c’est qu’on vous dit… à l’année prochaine haha. On ne s’arrête pas les gars LETS GOOOO ».

On attend désormais la réaction de Drake à cette requête, ce dernier devrait également sortir son nouvel album intitulé « For All The Dogs » le vendredi 22 septembre 2023.

À découvrir aussi : Bigflo change de pseudo pour une carrière en solo, Oli réagit