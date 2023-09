Booba révèle pourquoi Maes a été interpellé

La réaction de Booba aux images de l’interpellation à Dubaï ce jeudi de Maes n’a pas tardé pour démentir en être la cause et il dénonce une mise en scène de son rival pour éviter une confrontation en France en prétextant être bloqué aux Émirats Arabes Unis.

Hier soir, Maes devait assurer un concert en Suisse pour le festival Chant du Gros, mais il a annoncé dans une story Instagram être contraint d’annuler sa performance sur scène, le rappeur est bloqué à Dubaï.

L’artiste originaire de Sevran a été interpellé par les forces de l’ordre et s’est affiché les menottes aux poignets dans courte vidéo sans donner les circonstances de cette arrestation avec comme message « La plainterie n’est jamais finie« une phrase qui fait référence au slogan de Booba « La piraterie n’est jamais finie« . Rapidement, les rumeurs se sont tournées vers ce dernier sur la raison de cette intervention de la police avant qu’il ne donne sa version des faits.

Sur la scène du Chant du Gros, Koba LaD a finalement remplacé Maes alors que Booba a commenté cette affaire. Dans une story, B2O a relayé la vidéo de son ennemi, avec le commentaire « Bah voyons Georgey ! Tu nous montreras la plainte hein ! On plainte que contre les influvoleurs et les pointeurs, nous, pas contre les « faux voyous ». », pour démontrer ne pas avoir porté plainte à l’encontre de l’auteur d’Omerta et l’accuser de s’inventer une vie de gangster.

Booba est ensuite encore allé plus loin en donnant son explication sur cette séquence de Maes menotté à Dubai en assurant que tout est, selon lui, une mise en scène pour ne pas rentrer en France afin d’éviter des règlements de comptes à Sevran où il serait attendu. « Si c’est une mise en scène, c’est qu’il a peur de rentrer en France.« affirme B2O. Pour prouver sa version, Kopp a publié une photo d’une story d’un dénommé Mou2s1 sur Instagram qui attend Maes à Sevran afin d’en découdre et qui l’accuse de vouloir « esquiver« le face-à-face entre eux.

« Maes, t’es attendu à Sevran. Maars est déjà sur place aussi. On a formé une dream team t’es pas prêt » déclare Booba en légende de ce tweet alors que la rumeur avait circulé au départ de Maes à Dubaï de s’être exilé dans le but d’échapper à des embrouilles de quartier à Sevran, il s’entoure d’ailleurs toujours d’un impressionnant service de sécurité en Europe comme lors de son passage au festival des Ardentes.

Maes n’a pas répondu aux propos de Booba et a donné de ses nouvelles pour rassurer ses fans après la vidéo de cette interpellation. Tout va bien, il est libre et a pu prendre l’avion pour assurer son showcase de ce soir dans une discothèque de Charente-Maritime, le Saintes Végas, une information à laquelle Booba n’a pas encore réagi.