Gims est un menteur, Booba le prouve avec un dossier

La piraterie n’est jamais et Gims vient d’en subir les conséquences avec une archive compromettante révélée par Booba afin de démontrer que c’est un menteur sur le jugement que le leader de la Sexion D’Assaut émet à son égard.

Pas de pitié pour Booba dans ses clashs et cette fois-ci, il a décidé de relancer celui contre Gims même si ce dernier ne répond que très rarement aux provocations, il s’était réjoui de l’annulation du concert de B2O au Maroc en juin dernier. L’ex-membre du groupe Lunatic a ressorti une ancienne vidéo d’une interview de Meugui d’avant leur clash et il le cite comme référence et source d’inspiration pour sa carrière.

Gims était un grand fan de Booba et ne l’assume plus !

« Booba, c’est quelqu’un que j’ai écouté étant gamin, j’étais au collège, au lycée, j’ai toujours écouté, c’étaient nos stars à nous. » décrit Gims dans cette fameuse interview datée du début de sa carrière en solo, vêtu avec sa marque de l’époque Vortex. Le mari de Demdem raconte ensuite la façon dont il a rencontré Booba pour la réalisation de leur featuring pour le single « Longueur d’avance » en 2012, « Je suis allé vers lui parce que pour moi, c’était normal, c’était logique que j’aille vers lui, ce n’était pas à lui de venir vers moi. Je suis allé vers lui et je lui ai proposé directement cette collaboration. ».

Booba a fait le parallèle avec une autre déclaration à son sujet de la part de Gims dans un entretien plus récent dans lequel il assure ne pas avoir été inspiré par le DUC : « Tu n’es pas un mec qui m’a impressionné, tu ne m’as pas marqué, tu ne m’as pas transcendé… ». Des propos en déclaration avec ses anciens propos d’avant son conflit avec B2O dans une autre séquence. Il tient encore des mots contradictoires en affirmant que c’est Kopp qui l’a invité sur leur featuring alors qu’il avait prétendu l’inverse auparavant, « Ne va pas inventer des histoires. C’est toi qui m’as invité, c’est dans ton album ! C’est ton son à toi ! ».

Avec cette preuve à l’appui, Booba a ajouté le commentaire, « C’est grave de mentir comme ça« pour déplorer le comportement de Gims. Dans un autre tweet, le DUC s’est aussi étonné que l’interprète Bella ait reporté son concert programmé le 7 mars 2024 à l’Accor Arena pour une date ultérieure, le 14 décembre. Selon l’auteur d’Ultra, Meugui n’a pas réussi à vendre suffisamment de billets et l’a questionné sur le sujet en lui suggérant un concert aux pyramides en référence à sa polémique sur les monuments de pierre construits par l’Égypte, source d’énergie dès l’antiquité.