Découvrez les 10 meilleurs rappeurs français depuis 2010 d’après ChatGPT avec des nombreuses têtes d’affiche dans le classement, mais quelques absences qui ont échappé à l’Intelligence artificielle !

La scène rap française a connu une véritable explosion de talent après 2010 avec une renaissance remarquable au cours de la dernière décennie et l’émergence d’une nouvelle génération de talentueux artistes qui ont apporté fraîcheur ou encore innovation au genre. Voici une liste non exhaustive des 10 meilleurs rappeurs français de la nouvelle génération, qui ont su se démarquer par leur lyrisme incisif, leur créativité et leur influence grandissante.

Ninho :

Ninho s’est imposé comme l’une des stars incontestées du rap français contemporain. Ses paroles incisives, son flow impressionnant et sa capacité à sortir des tubes en font un artiste incontournable, c’est le recordman des certifications en France ainsi que le seul rappeur français avec 4 disques de diamant.

Damso :

Originaire de Belgique, Damso a conquis le cœur du public français avec son rap introspectif et sombre. Ses albums « Batterie Faible » et « Lithopédion » sont salués comme des classiques du rap francophone moderne, avant a ensuite confirmé sa notoriété avec « QALF » et ses multiples collaborations à succès.

Nekfeu :

En tant que membre du groupe 1995 et du collectif L’Entourage, Nekfeu a joué un rôle majeur dans la scène rap française après 2010. Ses albums solo « Feu », « Cyborg » et « Les Étoiles vagabondes » ont été un énorme succès, confirmant son statut d’icône avec 3 disques de diamant.

Orelsan :

Bien que déjà bien établi avant 2010, Orelsan mérite sa place dans cette liste pour sa contribution continue à l’évolution du rap français. Ses albums « La fête est finie » et « Civilisation » ont marqué une nouvelle notoriété envers le grand public avec des ventes stratosphériques pour ce dernier opus, il est devenu une figure influente du rap en France.

SCH :

Originaire de Marseille, SCH a apporté une touche sombre et énigmatique au rap français. Son album « Deo Favente », « Rooftop », « JVLIVS » volume 1 et 2 ont été un succès critique et commercial, renforçant sa position dans l’industrie et sur la scène urbaine.

PLK :

PLK est un artiste polyvalent qui peut jongler entre le rap et le chant. Son album « Enna » a été salué pour son originalité et son exploration de nouveaux horizons sonores.

Alpha Wann.

Gazo :

Gazo a gagné en notoriété grâce à ses freestyles et à son single « Drago ». Son style unique et son énergie sur scène ont fait de lui un artiste à suivre.

Maes :

Maes, originaire de Sevran, est devenu un nom incontournable du rap français grâce à ses textes réalistes et son sens de la narration. Son album « Les derniers salopards » a été un succès majeur dans sa carrière.

Jul :

Jul est reconnu pour sa production avec minimum chaque année la sortie de deux projets, même s’il fait souvent face aux critiques sur le fait d’enchainer des nombreux albums. Le rappeur marseillais a consolidé sa place parmi les rappeurs les plus talentueux de la nouvelle génération en devenant le plus grand d’albums du rap français et chacun de ses opus est un succès commercial.

Koba LaD :

Koba LaD est un artiste qui excelle depuis quelques années avec les albums « VII », « L’Affranchi », « Détail » et ses mixtapes « Cartel », il a réussi à établir sa réputation en tant que figure montante du rap français.

Bonus, Ademo et N.O.S du groupe PNL :

PNL : Les frères Ademo et N.O.S, connus sous le nom de PNL, ont créé un son unique et atmosphérique qui a transcendé les frontières de la France. Leur impact sur la musique contemporaine est indéniable. Quatre ans après la sortie de l’album « Deux Frères« , le projet est toujours aussi populaire auprès des auditeurs.

Cette liste met en lumière une nouvelle génération de rappeurs français qui ont révolutionné le genre et captivé un public international. Leur créativité, leur authenticité et leur engagement envers l’art ont contribué à faire du rap français l’une des scènes musicales les plus dynamiques et influentes du monde. Avec leur talent indéniable, ces artistes continueront à façonner l’avenir du rap en France et au-delà.