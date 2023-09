Squeezie explique la raison de l’absence de GMK au GP Explorer 2

GMK a encore fait exploser le compteur des vues avec sa dernière vidéo en compagnie de Squeezie. « La vidéo la plus exceptionnelle de tous les temps ! Vous ne serez pas déçus » a-t-il annoncé à la mise en ligne de la vidéo qui cumule près de 2 millions de visionnages en six jours et dans laquelle le duo révèle pourquoi le Youtubeur passionné d’automobile ne peut pas participer au GP Explorer 2.

Lors cette rencontre, GMK a dévoilé à Squeezie sa nouvelle voiture, une Aston Martin DBX 707. Les deux compères se sont aussi exprimés sur la prochaine édition de la course automobile de F4 du GP Explorer 2 programmée ce 9 septembre 2023 sur le circuit Bugatti du Mans avec la présence sur la ligne de départ de plusieurs rappeurs français tels que SCH, Soso Maness et de Kekra. Les deux compères se sont notamment confiés sur l’absence GMK qui a de quoi intriguer connaissant l’amitié entre les deux hommes et la passion de celui-ci pour l’automobile.

Squeezie a bien invité GMK pour cette course, mais ce dernier ne peut pas entrer dans une voiture de F4 en raison de sa taille, ce qui a causé sa mise à l’écart de la course. « Le problème, c’est que je ne rentre pas dans une F4« s’est-il amusé sur ce problème avec le sourire tout en révélant aux internautes qu’il sera tout de même présent à cet événement sans prendre part à la course.

« Et les organismes qui t’aident à organiser ce genre d’événement, t’ont confirmé que ma tête allait dépasser du halo. Donc, c’était assez risqué » se justifie GMK sur cette impossibilité de conduire une F4 pour un pilote mesurant plus de 1,85 mètre. Le Youtubeur a tout de même trouvé le moyen d’assister GP Explorer avec un « box » spécial dans lequel il va emmener trois de ses bolides pour y inviter deux personnes afin de faire des tours de piste avant le début de la course pour tester le circuit Bugatti tout en filmant la séquence : « Je vais faire des baptêmes avant le départ de la course à deux invités que l’on vous révèlera plus tard ».