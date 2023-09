Booba impressionne avec son entrainement au tir pour sa série Ourika

C’est le gros projet de Booba pour cette fin d’année, le tournage de sa première série intitulée Ourika. Le rappeur du 92i a coécrit le scénario avec Clément Godar et joue un rôle majeur dans le programme qui devrait être disponible au courant de l’année 2024 sur Amazon Prime.

Après avoir dévoilé la première bande-annonce de Ourika, une série en sept épisodes de 50 minutes réalisée par Marcela Said et Julien Despaux, Booba continue de s’investir à 100%. B2O travaille d’arrache-pied sur la réalisation de ce projet pour ses débuts dans le septième art, comme l’atteste une vidéo récemment dévoilée sur les réseaux par Florida Defensive Training dans laquelle l’interprète de Boubli s’applique à préparer des scènes d’action du tournage.

Booba s’entraîne activement et ne rigole pas avec sa préparation !

En effet, Booba sera cœur de l’action de cette série, dans cette séquence l’artiste du 92i se trouve dans une salle d’entraînement de Self Défense en Floride. Il s’entraine aux tirs avec un pistolet automatique face à des cibles immobiles dans le but notamment de bien se mettre en place pendant les scènes d’action en suivant les instructions d’un spécialiste pour le guider dans ses déplacements et pour avoir les bons réflexes afin d’obtenir un résultat le plus réaliste possible.

Dans une autre séquence, Booba s’entraine aussi au corps à corps, adresse plusieurs coups de poing et de pied dans un sac de frappe. Le DUC de Boulogne travaille visiblement chaque de détail de l’interprétation de son rôle pour offrir au public une série conforme aux attentes des spectateurs, le programme est inspiré de faits réels sur un réseau de trafiquants de drogue entre la France et le Maroc. Dans d’autres vidéos, le rappeur a été aperçu sur le tournage de la série en Tunisie.

