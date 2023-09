Drake perd une somme astronomique avec la défaite d’Israel Adesanya

Le roi des paris sportifs a encore frappé ! Drake est connu comme un adepte des paris en ligne lors de différents événements sportifs dans le monde comme pour la finale de la coupe du monde au Qatar cet hiver et traine même une réputation de chat noir auprès des footballeurs. Dernièrement, le rappeur canadien a tout de même réalisé quelques gros coups, mais vient de subir une grosse perte.

En début d’année, Drake a touché le jackpot avec le triomphe de Jon Jones face à Ciryl Gane, il avait empoché plus d’un million de dollars en misant juste sur l’issue de ce combat au sommet. Avec une fortune estimée aux environs de 250 millions de dollars, Drizzy continue de miser des sommes importantes, le mois dernier, il a perdu 250 000 dollars suite à la défaite de Natez Diaz contre Jake Paul. Cette perte n’a pas assagi, le chanteur, il a pari ce samedi sur une victoire de Israel Adesanya face à Sean Strickland sauf que cela ne s’est pas passé comme prévu pour le Canadien.

En effet, en clôture de l’UFC 293 la nuit dernière, Israel Adesanya a mis son titre en jeu contre Sean Strickland. Avant ce combat, le nigérien favori comptait 23 victoires pour seulement deux défaites dans la cage sauf que l’Américain a inversé tous les pronostics avec une victoire surprise. Après 5 rounds, Strickland a remporté le duel par décision unanime et décroché ainsi le titre des poids moyens de l’UFC au regret de Drake qui avait parié 500 000 dollars sur une victoire de Izzy et a donc tout perdu.

Au mois d’avril dernier, Drake avait déjà misé sur une victoire d’Israel Adesanya face à Alex Pereira lors de l’UFC 287 et avait connu plus de réussite avec le succès du Nigérien.

Drake Lost his $500 Bet on Israel Adesanya to win by Knockout but was Defeated by Sean Strickland For the UFC Middleweight Title. pic.twitter.com/BMOFaK2A7m

— 90pluslyrics ✪ (@90pluslyrics) September 10, 2023