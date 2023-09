Gims, Rohff et Maes réagissent après le séisme meurtrier au Maroc

Les réactions se sont multipliées ce samedi 9 septembre de la part des rappeurs français comme Gims, Rohff et Maes suite au tragique tremblement de terre survenu au Maroc qui, selon un dernier bilan provisoire, a causé la mort de plus de 2 000 personnes.

Gims exprime son émotion !

Dans la nuit de vendredi à samedi, le Maroc a été frappé par un séisme de magnitude sept avec comme épicentre dans la province d’Al-Haouz, les villes de Taroudant, Chichaoua, Ouarzazate ou encore Marrakech ont été fortement frappées par ce séisme. Ce samedi, le ministère de l’Intérieur marocain a estimé un dernier très lourd bilan de 2 059 blessés dont plus de la moitié dans un état critique et 2 012 décès. Sur les réseaux, de nombreuses personnalités se sont exprimées, notamment les rappeurs français. Gims a publié un drapeau marocain avant d’adresser un long message pour apporter son soutien au peuple marocain et l’annulation de sa présence à un événement humanitaire.

« Suite au tragique événement de la dernière survenu au Maroc, je n’ai malheureusement pas pu participer à l’événement de ce jour à Lausanne, qui était, lui aussi, destiné à récolter des fonds suite au tremblement de terre survenu en Turquie le 6 février dernier. Vivant au Maroc avec ma famille, je me dois de retourner d’urgence auprès des miens. Grande pensée également à toutes les familles des victimes et à tout le peuple marocain. Merci infiniment pour votre compréhension et à très bientôt, je l’espère. » déclare Gims dans une story, l’ancien membre de la Sexion D’Assaut réside d’ailleurs au Maroc depuis plusieurs années.

Rohff rend hommage aux victimes !

Tout comme Gims, Rohff a pris la parole sur les réseaux sociaux. « Une forte pensée pour les victimes du séisme au Maroc et tout mon soutien aux familles endeuillées et au peuple marocain. Je pense à tous celles et ceux qui ont vu leurs maisons familiales s’effondrer et qui se retrouvent à la rue ce matin. Que Dieu vous facilite dans cette grande épreuve.Amin » commente Housni dans un tweet avec le message « Le Maroc est en deuil ».

« Qu’Allah vienne en aide aux victimes et aux familles touchées par le tremblement de terre au Maroc. Nos condoléances aux familles des défunts et à tout le peuple marocain. Beaucoup de force dans cette dure épreuve. Pensées également à tous ce qui attendent des nouvelles rassurantes. », a réagi Gradur sur Instagram. D’autres tels que Kalash Criminel, Maes, Hatik, Lacrim et Niska ont suivi le mouvement de soutien pour rendre hommage aux victimes, ils ont affiché le drapeau du Maroc sur les réseaux. « Vous n’êtes pas seul dans cette épreuve, le Maroc. On est avec vous » a aussi tweeté Médine.