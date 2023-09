MMA : Gradur réagit au triomphe de Sean Strickland

Passionné de football, mais aussi de MMA, Gradur n’hésite pas à livrer sur l’actualité sportive du moment et vient de donner ses impressions sur la prestation d’Israel Adesanya face à Sean Strickland la nuit dernière, l’américain a réussi l’exploit de battre le nigérien pour décrocher la ceinture de champion.

Alors que Drake avait tout misé sur une victoire d’Israel Adesanya, il a perdu la somme de 500 000 dollars suite à la victoire inattendue de Sean Strickland. Israel Adesanya a n’a pu conserver son titre de champion dans la catégorie des moins de 84kg, l’américain a remporté leur à l’UFC 293 sur décision unanime devenant ainsi le nouveau champion des poids moyens. « Je n’ai pas l’habitude de pleurer, mais là, je dois vraiment garder des trucs en moi parce que c’est difficile. C’est la première fois que je n’ai pas de mots » a commenté le vainqueur de ce duel qui n’a pas manqué de faire réagir Gradur.

Gradur pense que Sean Strickland aurait pu infliger à KO !

En pleine préparation de sa mixtape 100% Congo avec uniquement des artistes originaires du pays africain sur laquelle il a recalé avec humour son compère MHD dans une séquence amusante, Gradur a répondu à la question d’un internaute pour exprimer son opinion sur le combat au sommet de l’UFC 293 et le rappeur du 59 n’a pas mâché ses mots. « Vient on parle français ! Sah t’en penses quoi des performances d’Adesanya sur ses derniers combats ? » a questionné un fan au Sheguey. « Décevant, il n’a pas trop réussi à le toucher au visage. Et quand ça passait, on avait l’impression que ça ne faisait rien à Strickland. » explique tout d’abord déplorer la performance décevante d’Israel Adesanya avant d’ajouter, « Strickland a eu une très bonne défense, un bon cage contrôle et ses coups ont fait mouche. Je pense qu’il aurait même pu chercher le ko. Mais ce n’est que mon avis ».

Comme des nombreux observateurs, Gradur a été décu de la prestation du Nigérien et pense même que Strickland aurait pu faire encore mieux lors de cette confrontation dans la cage en mettant KO son adversaire.