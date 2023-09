Booba s’amuse de la boxe de Maes, « il va me proposer un combat »

Booba ne manque pas l’occasion de commenter les images de Maes à s’entrainer à la boxe thaï ! En plus de ses mésaventures à Dubaï avec la police, le rappeur originaire de Sevran s’est dernièrement affiché dans une séance d’entrainement aux sports de combat en Thaïlande, des images que n’a pas manqué de relayer B2O pour s’interroger sur les intentions de son rival concernant leur conflit.

En effet, ces derniers temps, les deux rappeurs français ont vivement repris leur clash sur les réseaux en multipliant les provocations par publications interposées avec des nombreux coups bas l’un contre l’autre sans aucune compassion. Maes tout comme Booba est devenu un adepte de la musculation, lorsqu’ils étaient encore en bons termes les deux anciens compères s’adonnaient même à des concours de pompes sur Instagram, mais depuis cette relation a bien changé et leur rivalité fait rage entre eux.

Maes se prépare pour un combat avec Booba ?

Sans faire aucun commentaire, Maes a impressionné les internautes il y a quelques jours avec une vidéo depuis de son entrainement au Yodyut Muaythai de Koh Samui en Thaïlande à la boxe Thaï qui avait fait sensation auprès de ses fans. La séquence a interpellé comme souvent Booba qui s’est questionné sur la raison de cette séance de préparation à ce sport de combat. « Me dit pas qu’y va me proposer un combat. C’est la préparation du combat ? Obligé d’apprendre le combat« décrit une story du DUC avec les images de l’auteur d’Omerta en train de donner des coups de poing et de pied à son entraineur, la publication est accompagnée de plusieurs émojis « mort de rire ».

« Mais oui Georgy, on attend. Tu peux tout essayer, y faudra me faire un vrai petit. Bonne chance, continue à t’entrainer dur, ça va payer » ajoute Booba dans une autre story. Il s’est aussi amusé à afficher les réactions critiques des internautes dans les commentaires de la vidéo : « Il n’a aucune gestu, il bouge comme dans les films », « Maes ! La gynécomastie = prise de stéroïde », « Quel acteur ! Prochain sparring avec Valbuena ? », « La leçon de boxe avec un Oompa Loompa », « Le buste d’un monsieur avec les jambes d’un pré-ado », « Pourquoi il se donne une attitude de mec grave dangereux, je ne sais pas quoi pour les caméras », « Il a compris faut commencer à prendre des cours parce qu’il y a beaucoup de demande à le voir ».