Cette 34ème certification de Nekfeu permet de réaliser un bel exploit

Tout comme PNL, en étant totalement absent de la scène médiatique, Nekfeu continue d’être toujours aussi populaire auprès des auditeurs et vient de réaliser une sacrée performance grâce au succès de son album « Les Étoiles vagabondes« .

Les fans de Nekfeu rêvent d’un retour surprise de leur idole. Il y a quelques semaines, une théorie en référence à son dernier projet en date avec le S-Crew a laissé espérer un nouvel album pour la fin du mois d’août, le 27, mais le rappeur n’a donné aucun signe de vie et l’espoir de son public de le revoir a rapidement pris fin. Pour le moment, aucun retour du Fennec en prévision et fidèle à lui-même, il est complètement absent des réseaux et ne fait aucune apparition publique, quelques photos de l’artiste ont même fuité sur la toile au début du mois dernier lors d’un séjour en toute discrétion au Japon.

La totalité de l’album « Les Étoiles Vagabondes » de Nekfeu est certifié

En attendant un éventuel retour sur le devant de la scène, les fans continuent d’écouter ses anciens morceaux et notamment son dernier album en date « Les Étoiles vagabondes ». Cet opus paru le 6 juin 2019 a fait un énorme carton à sa sortie, avant d’être réédité le 21 juin de la même année avec son « Expansion ». Au total, ce projet comporte pas moins de 34 morceaux et de nombreux invités tels que Doums, Framal, Vanessa Paradis, Némir, Damso, Alpha Wann, 2zer, Mekra, BJ the Chicago Kid ou encore Crystal Kay. À sa parution, le projet enchaîne rapidement les certifications disque d’or, puis platine et enfin diamant avec désormais plus de 800 000 ventes en quatre ans.

L’album est un véritable succès commercial et critique, les différents titres du projet cumulent également les certifications au point que ces dernières semaines, un seul des 34 titres n’était pas encore certifié. Comme tous les lundis, le Syndicat National de l’Édition Phonographique a annoncé les nouvelles certifications en France et la chanson « Interlude Fifty » de Nekfeu est officiellement certifiée single or avec 15 000 000 d’équivalents streams, ce qui permet à l’album « Les Étoiles vagabondes » d’avoir 100% de certifications, les 34 morceaux du projet sont au minimum certifiés or. Une information confirmée par le producteur Diabi, proche de l’ancien membre du 1995.

Diabi premier sur les infoshttps://t.co/SNGW1EfJ39 — Interlude (@interludefrance) September 11, 2023

