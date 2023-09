Quand Maes se confie sur la prison, « C’est une honte personnelle »

Maes a rassuré ses fans qui ont craint le pire après sa vidéo les menottes aux poignets en train de se faire arrêter par la police de Dubaï, il est libre et a pu assurer son dernier showcase en date cette semaine.

Ce jeudi, Maes a connu un contre-temps alors qu’il devait se rendre en Suisse pour réaliser un concert au festival Chant du Gros, le rappeur a été bloqué à Dubai où il réside par les forces de l’ordre. En vidéo, l’auteur d’Omerta a annoncé la mauvaise nouvelle en précisant que Koba LaD va le remplacer sur scène, mais sans donner plus de précisions sur la raison de cette interpellation, des rumeurs ont rapidement circulé sur la crainte d’une incarcération. Forte heureusement, l’artiste a rapidement donné des bonnes nouvelles aux fans en se filmant libre dans l’avion pour venir en France, il était bien présent le 8 septembre à la discothèque Saintes-Végas dans le sud-ouest du pays pour un showcase.

« C’est ma mère, elle pleure », décrit Maes

Cette mésaventure a rappelé le passé de Maes, avant de se faire connaitre dans la musique, il a vécu une période difficile avec un passage en prison au sujet duquel le chanteur s’était confié sans concession en janvier 2020 à l’occasion d’une interview pour le média Yard. Sur cette époque de ses problèmes judiciaires avant de se lancer dans la musique, le rappeur du 93 a notamment révélé ne pas être fier de son séjour derrière les barreaux à la maison d’arrêt de Villepinte et a fait passer le message aux plus jeunes de pas reproduire ce type de méfaits qu’il a commis avant de se mettre au rap avec le succès qu’on lui connait aujourd’hui.

« Non ce n’est pas une fierté hein. Ce n’est pas une fierté du tout. Carrément, c’est un échec, tu te fais péter la honte » raconte Maes dans cet entretien puis poursuit, « C’est une honte personnelle ou une honte de quand tu reviens, tout le monde te regarde en mode ‘Ah, il s’est fait péter !’ (…) C’est grave, tu te fais péter. Je m’en fous moi du regard des gens, tu vois ». Il a ensuite décrit les réactions de ses parents à son emprisonnement, « C’est ma mère, elle pleure, mon daron, il ne veut plus me parler. Je vois plus mon petit frère et ma petite sœur. Frère, ce n’est pas une fierté ».

