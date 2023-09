Rohff fait passer un message après le report de son concert à Tanger

En cette période difficile pour le peuple Maroc, Rohff a pris la parole suite au tragique séisme survenu dans le pays pour exprimer son soutien envers le peuple marocain et s’expliquer sur le report de son concert initialement programmé samedi dernier à Tanger qu’il n’a logiquement pas pu assurer en raison de ce drame. En solidarité et fraternité avec le Maroc et la situation actuelle, Housni a décidé de reporter ce showcase.

Dans la nuit du 8 au 9 septembre, le Maroc a été touché par un séisme de magnitude sept dans la région au sud-ouest de la cité touristique de Marrakech dont l’épicentre a été identifié dans la province d’Al Haouz, selon le dernier bilan des autorités, ce tremblement de terre a causé la mort de près de 2 500 personnes ainsi que de 2 500 blessés. Les rappeurs français ont été nombreux à réagir à cette catastrophe pour apporter leur soutien au peuple marocain ou encore relayé des appels aux dons. Gradur, Maes, Kalash Criminel, Niska, l’Aglerino, Lacrim, MHD, Gims ou encore Rohff ont tous eux des pensées envers les Marocains endeuillés.

Rohff décale son showcase à Tanger !

Après apporté son soutien au peuple marocain sur le réseau social X, Rohff s’est aussi expliqué sur l’annulation de son showcase prévu au Luxury Club à Tanger le samedi 9 septembre. Quelques jours avant la programmation de ce concert, un appel à son boycott avait été lancé sur internet auquel il n’a pas réagi, l’événement n’a finalement pas eu lieu, mais bien évidemment pour une autre raison. Le rappeur du 94 a pris en personne la décision de ne pas se produire sur scène après le drame qu’ont vécu les Marocains par respect envers les victimes et leurs familles. Le showcase n’est toutefois pas annulé, la date est reportée au 23 septembre.

« Partageant la tristesse et le deuil national qui frappe les Marocains en ce moment même en raison du séisme dévastateur qui a eu lieu cette nuit. J’ai pris la décision par fraternité et solidarité de faire reporter le show de Tanger qui allait avoir lieu ce soir au 23 septembre. », déclare Rohff dans une story Instagram en ajoutant, « Tanger n’est effectivement pas touchée, mais toutes mes pensées sont avec ceux et celles qui se retrouvent sans abris et qui souffrent actuellement dans le pays. Comprenez aussi que je ne peux snober un signe d’Allah. ».

Articles en lien :

Voici le rappeur au vocabulaire le plus riche, Rohff réagit

MC Jean Gab’1 tacle Rohff sur leur bagarre, « t’as pas eu les coui**es de venir tout seul »

Les meilleurs rappeurs français de tous les temps selon Rohff