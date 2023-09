Si vous obtenez un 10/10 à ce test, vous êtes un fan de rap français

Voici un test sous forme de quiz d’une difficulté relativement facile sur le rap français, un genre musical qui a su conquérir le cœur de nombreux auditeurs à travers le monde. De NTM à Orelsan, en passant par IAM et Booba, les artistes hexagonaux ont su imposer leur style et leur créativité sur la scène musicale.

Êtes-vous un véritable fan de rap français ? Testez vos connaissances et découvrez si vous êtes incollable sur ce genre musical qui ne cesse de nous surprendre ces dernières années.

Le rap en France est un véritable pilier de la culture musicale hexagonale et a su conquérir les cœurs ainsi que les esprits grâce à des artistes talentueux et des textes poignants. Si vous pensez être un véritable aficionado de ce genre musical, ce test est fait pour vous. Voici dix questions qui mettront à l’épreuve vos connaissances sur le rap français. Obtenez un sans-faute et vous pourrez fièrement vous proclamer fan inconditionnel de ce mouvement musical qui a su tracer son propre chemin.

1. Quel duo de rappeurs forme le groupe emblématique NTM ?

a) Kool Shen et Booba

b) JoeyStarr et Kool Shen

c) IAM

2. Quel artiste est surnommé « le Duc de Boulogne » ?

a) Zoxea

b) Booba

c) Salif

3. Quel collectif de rap est composé des membres Nekfeu, Alpha Wann et Sneazzy ?

a) 1995

b) S-Crew

c) L’entourage

d) Sexion d’Assaut

4. Quel album de IAM contient le célèbre titre « Demain, c’est loin » ?

a) « L’École du Micro d’Argent »

b) « Ombre est lumière »

c) « De la planète Mars »

5. Quel rappeur a sorti l’album « Le Chant des sirènes » en 2011 ?

a) Niska

b) Booba

c) Damso

d) Orelsan

6. Quel rappeur a popularisé le titre « Bouge de là » ?

a) IAM

b) Suprême NTM

c) MC Solaar

7. Quel rappeur a interprété le titre « La Puissance » en 2005 ?

a) Kaaris

b) Nekfeu

c) MHD

d) Rohff

8. Quel rappeur a été membre du groupe Lunatic avec Booba ?

a) La Fouine

b) Rohff

c) Bram’s

d) Ali

9. Quel artiste a sorti l’album « Dans ma bulle » en 2006 ?

a) Soprano

b) Lomepal

c) Diam’s

10. Quel est le vrai nom de Soprano ?

a) Saïd M’Roumbaba

b) Aurélien Cotentin

c) Julien Marie

d) Thomas Picard

Réponses :

1 : b) JoeyStarr et Kool Shen. NTM, acronyme de « Ni*ue Ta Mère », est un groupe emblématique du rap français formé par les rappeurs JoeyStarr et Kool Shen.

2 : b) Booba est surnommé « le Duc de Boulogne » en référence à son origine, puisqu’il est originaire de Boulogne-Billancourt.

3 : a) 1995. Le collectif 1995 est composé des rappeurs Alpha Wann, Darryl Zeuja, Sneazzy, Nekfeu, Fonky Flav et du producteur Hologram Lo.

4 : a) « L’École du Micro d’Argent« . La chanson « Demain, c’est loin » est extraite de l’album mythique de IAM intitulé « L’École du Micro d’Argent ».

5 : d) Orelsan. En 2017, il a sorti l’album « Le Chant des sirènes » qui a connu un grand succès auprès du public.

6 : c) MC Solaar. Paru en 1990, le titre considéré comme l’un des premiers grands tubes du rap français.

7 : d) Rohff a interprété le titre « La Puissance » sur l’album « Au-delà de mes limites », un morceau qui a marqué les esprits en 2005.

8 : d) Ali ex-membre du groupe Lunatic formé avec Booba dans les années 90, le duo a sorti un seul album « Mauvais oeil ».

9 : c) En 2006, Diam’s a sorti l’album à succès « Dans ma bulle ».

10 : a) Saïd M’Roumbaba.

Évaluation des résultats :

0 à 3 bonnes réponses : Vous avez encore des découvertes à faire dans le monde du rap français, mais ne vous inquiétez pas, il n’est jamais trop tard pour commencer !

4 à 7 bonnes réponses : Vous êtes sur la bonne voie, vos connaissances commencent à être solides. Continuez d’explorer, il y a tant à découvrir !

8 à 9 bonnes réponses : Bravo ! Vous êtes un connaisseur du rap français. Vos connaissances sont impressionnantes. Continuez d’apprécier cette forme d’art qui a marqué la scène musicale française.

Félicitations ! Si vous avez obtenu un 10/10 à ce test, vous êtes indéniablement un fan de rap français averti. Votre connaissance du genre et des artistes qui l’ont marqué est impressionnante. Continuez à explorer cet univers musical riche et diversifié !

