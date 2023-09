Cédric Doumbé défié par GregMMA, « je le prends pour un vrai combat »

En attendant ses débuts en PFL le 30 septembre face à Jordan Zébo, Cédric Doumbé continue de faire parler de lui, mais cette fois-ci c’est à son tour de se faire provoquer par un autre combattant, GregMMA qui n’a pas mâché ses mots envers son compatriote pour le défier dans la cage.

GregMMA est l’un des premiers combattants de MMA française à s’être fait connaitre et après une pause dans sa carrière, à l’âge de 45 ans, The French Touch a fait son retour triomphant dans l’octogone le 28 juillet dernier à l’occasion de d’Hexagone MMA 10 à Orange avec une victoire très facile par KO contre l’Italien Gianluca Locicero après seulement 15 secondes de combat. Il compte désormais un palmarès de 6 victoires et 4 défaites en 10 combats. Cette performance n’a pas convaincu Cédric Doumbé qui n’a pas manqué de le tacler sur le faible niveau de son adversaire.

Si je le choppe…, Greg MMA avertit Cédric Doumbé

Dans une interview avec Ilies Mkt, GregMMA a réagi aux critiques de Cédric Doumbé qui est attendu au tournant contre Jordan Zébo lors du PFL Paris. Le Youtubeur au 900 000 abonnés a été questionné sur le fait d’affronter The Best sur le ring et sa réponse est sans détour, faire une vidéo ensemble est impossible, mais il est partant pour un duel. « Si une vidéo YouTube n’est pas possible avec Cédric Doumbé, je le prends pour un vrai combat en moins de 90 kilos ! », affirme-t-il avant d’ajouter, « Je crois que dans la vie de tous les jours, il n’est pas loin de ce poids-là. Frérot, si je le choppe, il n’est pas bien. ».

Pour le moment, l’ex-champion de kickboxing n’a pas donné suite à cette déclaration. Très réactif sur les réseaux sociaux, le franco-camerounais ne devrait toutefois pas manquer de commenter les propos de GregMMA le concernant pour valider ou non un règlement de comptes entre eux dans la cage qui pourrait nous offrir un face à face historique.

Greg MMA est prêt à affronter Cédric Doumbé à moins de 90 kilos 👀🔥 L’interview complète 👉🏼 https://t.co/XAUvnSD5A7 pic.twitter.com/VXn9Dto5Gk — Ilies Mkt (@IliesMkt) September 11, 2023

