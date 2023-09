Gims se mobilise en personne pour aider les victimes du séisme au Maroc

Tout comme Maes, Gims a été touché par la situation au Maroc où il réside dans la ville de Marrakech suite au tremblement de terre ayant endeuillé tout le pays et l’ancien membre de la Sexion D’Assaut a décidé de s’investir en personne pour venir en aide aux sinistrés de cette catastrophe.

Gims, qui vit au Maroc depuis plusieurs années, a été touché par le séisme de magnitude 6,8 sur l’échelle de Richter ayant frappé le pays, il a annulé ses engagements pour se rendre sur place et apporter son soutien aux victimes. Avec des actions concrètes, le rappeur franco-congolais a fait don de vivres de première nécessité aux populations touchées par le séisme. Dans plusieurs vidéos publiées sur les réseaux, le mari de Demdem apparait en train de remettre lui-même des bouteilles d’eau et des denrées alimentaires non périssables aux familles dans le besoin.

Gims aide les habitants des régions touchés par le séisme !

Dans différentes séquences, Gims s’est tout d’abord filmé à prendre des nouvelles de sa famille et a dévoilé les dégâts de sa villa située sur la route d’Amizmiz à Marrakech, elle a été endommagée par le séisme avec des nombreuses fissures sur les murs. Meugui a ensuite apporté des vivres, des vêtements aux familles touchées en relayant les images sur ses réseaux pour démontrer sa solidarité avec les victimes et insister d’autres personnes à faire comme lui pour soutenir les plus démunis.

Ces images de Gims auprès des victimes ont ému les internautes et témoignent de la solidarité de l’artiste envers le Maroc. L’interprète de Bella a voulu être au plus près des sinistrés pour répondre à leurs besoins immédiats. Son geste a été salué sur la toile alors que sa femme Demdem s’est aussi sur son choc suite au séisme et a confié qu’elle avait eu peur pour ses enfants, mais que tout va bien pour eux.