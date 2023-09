Maes : son beau geste envers les victimes du séisme au Maroc

Maes fait preuve d’une grande solidarité avec le peuple marocain, frappé par un séisme de magnitude 7 sur l’échelle de Richter le 9 septembre dernier qui a fait plus de 2 000 morts. Le rappeur français se mobilise pour venir en aide à la population du pays dont il est originaire.

Maes n’est pas resté insensible à la catastrophe survenue au Maroc !

Dans la nuit du 8 au 9 septembre 2023, un tremblement de terre a touché le Maroc, l’épicentre de la secousse se trouvait au sud-ouest de Marrakech, à environ 320 kilomètres au sud de Rabat. Le bilan est lourd : 2 901 morts et 5 530 blessés, d’après les dernières estimations publiées ce mercredi par le ministère de l’Intérieur marocain. De nombreuses personnalités ont exprimé leur solidarité avec le peuple marocain, dont le rappeur Gims, qui vit dans la région, ou encore Rohff, Gradur, Kalash Criminel, MHD et Maes avec le message « Prières et condoléances pour mon pays ». Le rappeur de Sevran a décidé de faire un geste fort pour soutenir les victimes de ce séisme.

En effet, Maes vient d’annoncer qu’il va reverser le cachet de son prochain concert à une association. « Mon cachet sera reversé à une association d’aide pour le séisme qui a eu au Maroc. Que Dieu leur vienne en aide. », déclare l’auteur d’Omerta dans une story Instagram avec l’affiche de son showcase à venir ce dimanche 17 septembre pour le Festival Sila au Parc Emile-Zola de la ville Denain sans toutefois révéler le montant exact offert à une organisation d’aide aux victimes du séisme au Maroc.