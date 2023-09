Non, Freeze Corleone n’a pas clashé Laure Boulleau

Du grand n’importe quoi, faites attention aux fake news ! Freeze Corleone vient d’en être victime, tout comme Laure Boulleau, dans une fausse information relayée par plusieurs gros médias comme Yahoo Actualités, Sports.fr, PurePeople ou encore le Portail de News de Free, en évoquant une insulte contre la journaliste sportive que le rappeur du 667 n’a jamais prononcée.

Le nom de Freeze Corleone attire la presse pour réaliser des gros titres et certains médias peu scrupuleux n’hésitent pas à inventer des informations infondées pour faire le buzz sur le dos du rappeur, comme le prouve cette attaque imaginaire à l’encontre de Laure Boulleau. L’artiste, managé par Shone, a fait très fort avec son nouvel album paru ce lundi, intitulé « L’attaque des clones » (ADC). Le projet a cumulé plus de 6 millions de streams en moins de 24h et a placé tous les titres dans les premières places du Top Singles. Dans cet opus, il s’en prend à de nombreuses personnalités telles que Pierre Palmade, Thierry Ardisson, Joe Biden ou encore Hugo Lloris.

La presse invente des polémiques contre Freeze Corleone !

Certains médias ont assuré que Freeze Corleone a également placé un gros tacle à l’encontre de Laure Boulleau avec la phrase « Laure encore une sale blan**e à qui je ferai du sale boulleau » dans l’un de ses titres, une pure invention. PurePeople va jusqu’à titrer leur article, « Laure Boulleau très vio*emment insultée par un célèbre rappeur, des propos qui choquent… » et Sports.fr, « « Sale blan**e », Laure Boulleau vio*emment prise pour cible pour l’OM ! ». Des articles honteux publiés ce mardi 12 septembre qui apparaissent même sur Google Actualités et sont toujours visibles.

Alors qu’il n’existe aucune trace de cette insulte, les médias incriminés n’ont visiblement pas pris la peine de faire quelques recherches pour vérifier cette fausse information à laquelle ni Freeze Corleone, ni son manager, n’ont réagi pour le moment. Ce mercredi soir, les articles sont toujours disponibles, reste à espérer que les auteurs aient écho de cette erreur pour les supprimer rapidement afin d’éviter de dénigrer le rappeur qui pourrait réaliser l’un des plus gros démarrages de cette année en termes de ventes avec son album « ADC ».