Rohff s’en prend aux nouveaux rappeurs français, « écrivez des vrais textes »

Avant de présenter son nouvel opus « Fitna« , Rohff est très actif sur les réseaux et n’hésite pas à prendre la parole sur divers sujets comme dernièrement pour exprimer sa tristesse face au terrible tremblement de terre qui a secoué le Maroc. Housni vient aussi de pousser un gros coup de gueule à l’encontre de la nouvelle génération de rappeurs français, leur reprochant notamment un manque de revendication.

Que ce soit sur Instagram ou Twitter, Rohff reste proche de sa communauté et prend souvent la parole pour donner son avis sur les actualités du moment ou encore exprimer sans concession son opinion. Dans sa dernière story, l’artiste originaire de Vitry a lancé un appel aux rappeurs actuels pour leur demander de prendre position dans les paroles de leurs morceaux, à l’instar de ce qu’il a fait tout au long de sa carrière. Par exemple, pour dénoncer le système au lieu de glorifier des actes répréhensibles ou de renvoyer une mauvaise image aux jeunes auditeurs

Rohff envoie un message aux nouveaux rappeurs

« Les nouveaux rappeurs français, réveillez-vous ! Arrêtez de chanter que la drogue, les fours, la flambe, l’argent, la dégaine, on s’en fout de ces gamineries. », écrit Rohff au début de son message avant d’enchainer, « Dénoncez un peu le système et toute cette misère sociale tous ces meurtres, ces balles perdus sous fond de trafic de drogue. ». Housni demande ensuite aux nouveaux rappeurs de soutenir le peuple, « Donnez de la force au peuple, un peu, pointez du doigt les lois sur l’éducation, se*uelle des enfants. Ça vise vos petits frères et sœurs, cousins, cousines, nièces et neveux. Vous avez un cerveau, du talent, écrivez des vrais textes. ».

« Condamnez tout ça, ils vont détruire vos générations. Diffuser vos morceaux faisant l’apologie de la drogue et vous emprisonner derrière, ouvrez les yeux. Ne devenez pas leurs pantins. Vous allez sombrer dans leurs ténèbres sans issue. Réveillez-vous » conclut Rohff à la fin de son message pour tenter de convaincre la nouvelle génération d’artistes de faire passer des messages plus conscients dans les textes des chansons.

Articles en lien :

Voici le rappeur au vocabulaire le plus riche, Rohff réagit

Ninho pas prêt pour le feat avec Rohff qui lui adresse un message

Rohff soutient la mère de Nahel à la marche blanche et se justifie