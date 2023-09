Gims invite sur scène un fan qui le confond avec Tiakola

La séquence est insolite et très drôle, un jeune homme pensait être au concert de Tiakola et a finalement terminé sur la scène en compagnie de Gims et son frère, Dadju.

Ces dernières semaines, Gims et Dadju enchaînent les concerts à travers toute la France dans le cadre de leur tournée estivale. Cependant, lors d’une représentation à Cahors, dans le département du Lot, un spectateur s’est particulièrement démarqué. Comme le montre la séquence ci-dessous, un jeune homme a pris la parole sur scène après avoir y avoir été convié par les deux chanteurs qui ont interrompu leur interprétation pour le questionner. En s’adressant à l’ancien membre des Shin Sekai, l’individu a confessé qu’il avait fait erreur en venant les voir en pensant assister à un show de Tiakola.

Gims fait monter un spectateur sur scène qui pensait voir Tiakola !

La vidéo a suscité un grand engouement sur les plateformes sociales, tant l’aplomb du jeune homme face aux deux artistes a marqué et a amusé les internautes. Notons d’ailleurs que Booba lui-même a relayé la publication sur ses réseaux pour taquiner une fois de plus ses rivaux alors que la séquence a cumulé plus de 4 millions de vues sur Tiktok, « je me suis trompé de concert les gars… » a commenté le jeune homme sur l’application en légende des images.

