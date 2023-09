Naps clashé par Graya qui s’excuse et révèle avoir tout inventé

« Je m’excuse en vers Naps, tout est faux », revirement de situation étonnante de la part de Graya qui après avoir sérieusement clashé Naps vient de présenter des excuses envers le rappeur marseillais en assurant avoie tout inventé pour mettre fin à cette embrouille entre les deux rappeurs.

Graya a choqué les auditeurs de rap français il y a quelques jours après s’en être pris virulemment sur les réseaux à Naps en faisant de surprenantes révélations à l’encontre de ce dernier et afin de lui mettre un coup de pression. Par le passé, les deux rappeurs ont travaillé ensemble à plusieurs reprises comme sur les singles « T’as cliqué » et « Monté Carlo » avant de se retrouver en conflit pour une sombre affaire d’argent selon les propos de Graya auquel l’auteur de la Kiffance s’est défendu en affirmant que c’est une pure invention.

Graya présente ses excuses à Naps et fait passer un message !

Dans sa déclaration, Graya a notamment expliqué que Naps ne l’aurait pas payé pour avoir travaillé à son service comme auteur, en allant jusqu’à le menacer publiquement. « Pas moyen de faire une sieste tranquille. Personne ne te croit, il s’est inventé un film » avait répliqué l’interprète de « C’est carré le S » et cela, c’est bien confirmé, tout est faux. En effet, Graya vient de s’expliquer sur le sujet, il a changé de version sur ses anciennes accusations. « Un petit message à tous les médias. Je tenais m’excuser publiquement envers Naps. Relayez bien la vidéo, relayez-la bien. Je tiens publiquement à m’excuser envers Naps » a-t-il déclaré.

« Je demande pardon à Naps d’avoir mal agis, je me suis grave manqué. J’ai tout inventé sur naps en vrai de vrai, c’est une bonne personne. Je me suis emporté, j’avoue, je suis allé trop loin, je regrette. Désolé d’avoir insulté la daronne. Et par rapport au son pochon bleu, etc.. Dans lequel je n’ai pas était payé pour mon couplet ou j’ai posé ma voix, il n’a rien à voir, ce sont mes anciens producteurs qui n’ont pas fait les choses bien » confesse Graya. « Relayez bien ça, il n’y a rien avec lui maintenant. Il va faire sa route, je vais faire ma route. », a-t-il conclu pour définitivement mettre fin à cette affaire.