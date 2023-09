PNL signe un record dans l’histoire du rap français

Ademo et N.O.S viennent encore d’entrer un peu plus dans la légende du rap français avec ce nouveau record pour le groupe PNL décroché il y a quelques jours alors que le duo est pourtant absent médiatiquement et artistiquement depuis plusieurs mois.

PNL décroche un énorme record !

En plus d’avoir réussi à vendre cette année plus de 220 albums dont 100 000 exemplaires de l’opus « Deux Frères » sorti en 2019, les deux frères Tarik et Nabil Andrieu sont toujours aussi discrets. Ils sont totalement absents dans les médias et ont quasiment absents des réseaux, à noter toutefois que N.O.S est sorti du silence ces derniers jours afin de prendre la parole pour lancer un appel au soutien envers les victimes du séisme au Maroc.

Ce dimanche, pour une autre raison que PNL fait de nouveau parler, c’est avec un bel exploit qui démontre que les deux rappeurs sont toujours aussi populaires sur les plateformes de streaming. En effet, malgré cette absence de quatre ans, Ademo et N.O.S ont dépassé le million de ventes avec le projet « Deux frères« , c’est la seconde fois que le duo franchit ce seuil du million d’exemplaires écoulés avec un album avec la certification de double disque de diamant. À cette occasion, ils sont devenus le premier groupe dans l’histoire du rap français à réaliser cette performance.

Un nouveau record qui fait encore plus rentrer dans la légende le groupe PNL dont les fans désespèrent d’attendre des informations sur la sortie d’un quatrième album.

