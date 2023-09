Êtes-vous un vrai fan de rap ? Testez vos connaissances en 10 questions

Seul un vrai fan de rap français pourra trouver les 10 bonnes réponses à ce quiz sur le genre musical le plus écouté en France depuis l’époque du groupe IAM, NTM, Assassin à Ninho, Jul, PNL en passant par Rohff, Booba, Kaaris, Nekfeu. Il y a quelques jours nous vous avons dévoilé un premier quiz pour tester vos connaissances dont la difficulté n’était pas très élevée, cette fois-ci ce test est un peu plus compliqué afin de savoir si vous êtes un véritable fan de rap français.

Le rap français est depuis longtemps une force majeure dans le paysage musical mondial. De NTM à IAM, en passant par Booba et PNL, de nombreux artistes français ont marqué l’histoire de la musique avec leurs paroles poignantes et leurs rythmes percutants. Si vous vous considérez comme un fan de rap français, alors ce test est fait pour vous. Répondez à ces dix questions pour découvrir à quel point vous êtes incollable sur ce genre musical en constante évolution.

1. Quel rappeur a sorti l’album « Batterie faible » en 2016 ? ?

a) Ninho

b) PNL

c) Jul

d) Damso

2. Quel titre a propulsé en 2009 le groupe Sexion d’Assaut sur le devant de la scène auprès du grand public ?

a) « Désolé »

b) « Ma Direction »

c) « Wati House »

d) « Balader »

3 : Quel est le groupe/rappeur français le plus titré aux Victoires de la musique ?

a) MC Solaar

b) IAM

c) Bigflo & Oli

d) Orelsan

4 : De quel album est extrait le tube « Je danse le Mia » d’IAM ?

a) « Ombre est lumière »

b) « L’École du micro d’argent »

c) « De la planète Mars »

d) « Revoir un printemps »

5 : Quel est le nom de la première radio française à diffuser du rap en France ?

a) Skyrock

b) Fun Radio

c) Radio France Internationale

d) Radio Nova

6 : Quel est le nom de l’album solo de Booba sur lequel figure le titre « Pitbull » ?

a) « Panthéon »

b) « Lunatic »

c) « Ouest Side »

d) « Temps mort »

7 : Quel est le vrai nom de Kool Shen, membre du groupe NTM ?

a) Bruno Lopes

b) Aurélien Cotentin

c) Didier Morville

d) Alix Mathurin

8 : Quel rappeur détient le record de certifications en France ?

a) Jul

b) Nekfeu

c) Booba

d) Ninho

9 : Quel est le clip de rap français le plus visionné de l’histoire sur Youtube ?

a) « Au DD » de Pnl

b) « Bande Organisée » de Jul

c) « Réseaux » de Niksa

d) « Mwaka Moon » de Kalash et Damso

10 : Quel est l’album le plus vendu du rap français ?

a) « Première Consultation » de Doc Gynéco

b) « Ceinture Noire » de Gims

c) « Dans la légende » de PNL

d) « L’École du micro d’argent » d’IAM

Réponses :

1 : d) Damso

2 : a) « Désolé »

3 : d) Orelsan

4 : a) « Ombre est lumière »

5 : d) Radio Nova

6 : c) « Ouest Side »

7 : a) Bruno Lopes

8 : d) Ninho

9 : b) « Bande Organisée » de Jul

10 : d) « L’École du micro d’argent » d’IAM

Si vous avez obtenu un score entre 7 et 8 /10, vous êtes un fan averti du rap français. Si vous avez obtenu un score de 9/10, vous êtes un vrai connaisseur.

Si vous avez obtenu un 10/10 à ce test, félicitations ! Vous êtes un véritable expert fan de rap français et vous avez une connaissance approfondie de l’histoire et des artistes qui ont marqué ce genre musical en France. Continuez à soutenir et à apprécier la scène du rap français, car elle continue de produire des talents exceptionnels et des morceaux inoubliables.