Gims et Gazo accusés de tricher sur les streams, Booba balance tout

Booba a même balancé les preuves compromettantes contre Gims et Gazo pour les accuser tous les deux d’avoir recours à l’achat de vues ou de likes pour gonfler les chiffres des streams. Des accusations auxquelles aucun des deux rappeurs n’a répondu pour le moment afin de donner une explication aux révélations du DUC.

Après le carton de sa première collaboration avec Maluma sur le single « Hola Señorita » dont le clip a atteint les 580 millions de vues sur Youtube, Gims a récidivé cette connexion avec l’interprète colombien pour le morceau « Si Te Llamo » dont la vidéo a déjà dépassé les 1,7 million de visionnages en seulement 3 jours d’exploitation. « C’est une star en France et dans toute l’Europe, donc c’était super d’avoir l’opportunité de partager notre culture et de la montrer au monde », s’est confié l’artiste originaire de Medellín sur le fait de pouvoir travailler avec Meugui. Sauf que leur succès n’a pas convaincu Booba qui affirme que le duo a acheté des vues avant de tenir des propos similaires contre Gazo.

Booba se moque des chiffres de Gims et Gazo !

Booba a relayé dans une story une information d’un internaute qui démontre que Gims et Maluma se sont étonnamment placé à la 16ème place du Top Singles d’Apple Music au Yemen. « T’es un haineux Glogang ça stream fort au Yemen« a-t-il commenté sur un ton sarcastique pour en rigoler avec un émoji « mort de rire ». Le clip cumule d’ailleurs près de 2 millions de visionnages sur Youtube mais seulement 31 000 « J’aime » et un peu plus de 1 600 commentaires, un ratio très faible pour une vidéo dépassant le million de vues. B2O a ensuite ciblé Gazo qui vient de présenter sa dernière collaboration avec Favé sur le titre « Flashback« .

Tout comme Gims, Gazo a dévoilé le clip de cette connexion inédite et Booba s’est étonné de découvrir que la vidéo compte plus de « J’aime » que de vues dans les premières heures de sa mise en ligne avec 7 800 visionnages pour 10 000 « Like ». « Et là tu dis quoi 7000 vues 10000 likes on dirait les élections au Rwanda« a ajouté en légende d’une capture d’écran le DUC toujours avec un émoji « pleure de rire ». Ce ratio est toutefois revenu à la normale avec désormais 39 000 « J’aime » pour près 600 000 vues en trois jours.