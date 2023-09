Inarrêtable, Jul établit un nouveau record avec des millions de ventes

En plus d’être le plus grand vendeur de l’histoire du rap français, Jul continue d’être toujours aussi populaire avec un nouveau record à son actif décroché il y a quelques jours qui le fait encore entrer un peu plus dans la légende de la musique.

Jul dépasse les 7 millions d’albums vendus !

L’ascension de Jul se poursuit ! Depuis son premier succès en 2014 avec l’album « Dans ma paranoïa« , le J a connu la réussite avec chacun de ses projets, que ce soit en solo en collaboratif comme avec les compilations « 13’Organisé » et « Le Classico Organisé« . Le rappeur marseillais place constamment des titres dans le Top Singles en France et son dernier album en date « C’est quand qu’il s’éteint » paru le 9 juin 2023 est déjà certifié disque de platine en ayant cumulé 125 000 ventes, mais c’est avec l’ensemble de sa discographie que l’OVNI du rap français vient d’accomplir un nouvel exploit.

En effet, à seulement 33 ans, Jul vient d’établir un record tout simplement exceptionnel pour un rappeur français, il a franchi cet été la barre symbolique des 7 millions d’albums vendus en carrière avec ses 27 projets, ce qui lui permet d’entrer dans le Top 25 des artistes francophones ayant vendu le plus d’album ! C’est le premier rappeur français à réaliser cette performance à laquelle a grandement contribué le tube « Bande Organisée » dont le clip approche les 480 millions de visionnages et le single près de 240 millions de streams ainsi que sa productivité avec une cadence d’au minimum deux projets chaque année depuis 2014.

Pour fêter cet accomplissement, Jul vient également de présenter la semaine passée, le clip du morceau « Se Grita » en collaboration avec Morad extrait de l’album « Reinsertado »

Avec 13 ORGANISÉ et LE CLASSICO ORGANISÉ Merci @midiminuit__ — VENTES JUL (@ventes_jul) September 15, 2023

