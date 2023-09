Jaloux de Drake, 50 Cent réalise l’un de ses rêves sur scène

50 Cent en rêvait depuis plusieurs semaines et avait exprimé sa jalousie envers Drake à ce sujet dernièrement. Tout comme le rappeur canadien, Fifty que les fans envoient des soutiens-gorge lorsqu’il se produit sur scène, mais jusqu’à maintenant son appel n’avait pas été entendu jusqu’à ces derniers jours.

Fin août, 50 Cent a réagi aux différentes vidéos de Drake en concert qui font le buzz sur la toile dans lesquels le chanter reçoit à chaque date de sa tournée « It’s All a Blur Tour » des cadeaux pour le moins insolites sur scène de la part de ses fans, des soutiens-gorge dont certaines sont parfois d’une taille totalement improbable. Des images qui avaient en effet contraint Fifty a poussé un coup de gueule, car son public ne lui fait pas ce type de cadeau.

« Drake, ils lui jettent des soutiens-gorge. Qu’est-ce que je reçois ? Tu peux aller me chercher des fans de Drake ? Je ne me sens pas à l’aise. », s’était-il indigné, jaloux de ne pas recevoir un seul soutien-gorge lors de ses performances scéniques. Curtis James Jackson III a exprimé son souhait de se sentir « spécial » et d’être traité comme son compère en déplorant que comme le Canadien à ses débuts, ses spectateurs avaient l’habitude de lui jeter des soutiens-gorge en concert.

Le message de 50 Cent est visiblement bien passé auprès de ses fans, lors d’un récent concert, le rappeur américain a enfin obtenu gain de cause, une spectatrice lui a envoyé le cadeau qu’il attendait tant à l’occasion d’un show dans le cadre de son Final Lap Tour en Amérique du Nord, à Calgary, en Alberta le 10 septembre dernier pendant l’interprétation de son titre « 21 Questions ». Tout sourire et heureux d’avoir ce cadeau, il a serré l’objet contre poitrine avant de le ranger dans sa pochette pour poursuivre sa prestation.

50 Cent finally gets the Drake treatment after a fan throws their bra on stage for him 👀😂 pic.twitter.com/nCyI0xPuzd

— Diverse Mentality (@DverseMentality) September 15, 2023