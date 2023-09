Kaaris et Koba LaD, c’est fait !

Après dévoilé au début du mois une nouvelle collaboration avec Leto sur le single « Immonde« , Koba LaD s’apprête encore à régaler ses fans avec une autre grosse connexion et inédite cette fois-ci en compagnie de Kaaris et les premières images de ce featuring ont fuité sur la toile.

Kaaris et Koba LaD, la connexion s’annonce explosive !

Depuis sa sortie de prison au mois de mars dernier, Koba LaD s’est fait discret musicalement et n’a pas été très productif avec uniquement la parution du morceau « Immonde » avec Leto qui vient de dépasser le million de streams sur Spotify. Ce single est le premier extrait du projet TRAP$TAR 3 du rappeur membre du groupe PSO Thug. Suite à cette collaboration, l’auteur de VII a laissé son public dans l’attente sur la sortie d’un nouveau projet à venir, mais prépare déjà la parution d’un autre inédit.

En effet, ce week-end, des images ont été publiées sur les réseaux de Kaaris et Koba LaD à la Courneuve en train de tourner un clip. Les deux rappeurs français ont visiblement enregistré un titre en commun et ont déjà clippé ce single. Pour le moment, aucune information n’a filtré sur ce featuring qui serait une grande première et pourrait figurer sur le prochain projet d’un des deux artistes, mais aucun d’eux n’a fait de commentaire à ce sujet, ni sur la fuite des vidéos du tournage.

🚨 KAARIS x KOBA LAD Un clip vient d’être tourné !

pic.twitter.com/1gMTmQbMFq — RAPLUME (@raplume) September 17, 2023