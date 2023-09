Booba ne mâche pas ses mots sur Dosseh, « Du gâchis »

Que pense Dosseh des propos de Booba qui n’a pas été très tendre avec son confrère ? L’auteur de Vidalo$$a n’a pas donné suite aux remarques du DUC à son encontre qui a déploré ses décisions de carrière alors qu’il aurait eu selon son avis le potentiel pour faire mieux et connaitre un succès bien plus important.

Sans pitié, Booba rigole de la connexion Dosseh et Tayc !

Booba n’est jamais entré en conflit avec Dosseh mais a exprimé sa désapprobation sur son dernier choix artistique et son évolution dans la musique. Ce dernier s’est fait une place dans le rap avec une carrière débutée dans les années 2000 avec des premières mixtapes avant d’être mis en avant par B2O en 2009 sur le projet Autopsie Volume 3 grâce au single « Non-Stop ». Le DUC a ensuite invité son acolyte sur son album « Lunatic » en 2010 pour le titre « 45 Scientific » en référence à son ancien label à l’époque de son groupe Lunatic formé avec Ali.

Quelques années plus tard, les deux rappeurs se retrouvent encore pour le single « Infréquentables » certifié single de diamant et extrait de l’album « Yuri » du frère cadet de Pit Baccardi. 2018, les deux compères se réunissent une nouvelle fois avec la chanson « MQTB » issue de l’album « VIDALO$$A« . Un projet certifié disque de platine qui comporte le hit « Habitué« , son plus grande tube en solo avec près de 90 millions de streams. Cette réussite ne semble pas avoir satisfait Booba pour qui Dosseh aurait pu avoir une notoriété bien plus importante.

Quel gâchis déplore B2O !

Booba a partagé un message privé d’un fan qui affirme au sujet de Dosseh, « Tellement plus fort qu’un Ninho par exemple, mais sont trop aveugles pour l’avouer« avec l’extrait d’une écoute d’un des titres de ce dernier sur Spotify. « Mauvais management, du gâchis« a réagi B2O en réponse. Il n’en est pas resté là en se moquant de la collaboration entre Dosseh et Tayc annoncée par le premier, nommé sur Instagram avec le message, « Yea l’équipe ! Avec mon gars @tayc on s’est fait plaisir au studio et on vous a concocté un titre bien chaud ! Retrouvez-nous sur « FRENCH RIVIERA », disponible dans la nuit de mercredi à jeudi sur toutes les plateformes. Prévenez les autres ».

Kopp a posté une capture d’écran de cette annonce avec le visuel de Dosseh avec Tayc pour adresse le message moqueur, « Et je sentais son haleine chaude, caresser nuque déjà toute dégoulinante« . Le chanteur marseillais s’est déjà attiré les foudres de Booba à plusieurs reprises, notamment en raison d’anciens tweets compromettants postés avant d’être connu.