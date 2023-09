Cédric Doumbé : « Si je dis que je bats untel, je le bats et le prouve »

Avant son combat face à Jordan Zebo programmé pour le 30 septembre prochain, Cédric Doumbé enchaine les provocations contre son adversaire en interviews ou encore sur les réseaux. Le combattant de MMA franco-camerounais s’est confié sans lange de bois sur cet événement à venir ainsi que sa préparation au média Konbini.

« Je suis trop bien entraîné pour qu’il survive », avertit Cédric Doumbé !

En attendant d’affronter son compatriote pour ses débuts en PFL, Cédric Doumbé a averti Jordan Zebo qu’il va le mettre KO et devrait abandonner l’idée de le combattre dans la cage. Habitué à faire dans le trash-talking, l’ancien champion de kick-boxing s’est exprimé sur sa mentalité et réaffirmer son assurance d’être vainqueur de ce combat à venir face à Konbini. Dans cet entretien, le pratiquant de MMA a d’abord exprimé son ressenti avant son premier combat en PFL en expliquant vouloir se frotter à des athlètes de renoms, ce que n’est pas Zebo selon son opinion et se sentir bien. Dans la suite de l’interview, Cédric Doumbé s’est confié sur sa façon de gérer la pression et apparait plus confiant que jamais, il promet de faire taire ses détracteurs lors du PFL MMA Europe au Zénith Paris.

Au sujet de Jordan Zebo, il a assuré être largement au-dessus et que celui-ci n’est pas à son niveau, « il pense pouvoir me battre. Il n’a rien à faire dans la cage avec moi », déclare Doumbé en notant toutefois que son adversaire à certaines aptitudes en lutte. « Demain, si on me dit d’affronter le champion, je l’affronte. Mais si je peux choisir la date, je vais évidemment prendre du temps pour m’entraîner. Je suis un perfectionniste, je veux être au top du top. », assume-t-il ensuite sur le fait de souhaiter affronter les meilleurs combattants de MMA.

Cédric Doumbé s’est également justifié sur le fait d’être aussi confiant avant de se battre. « Je suis Camerounais, ça m’aide, et je n’ai jamais croisé de Camerounais humble », commente le combattant avec le sourire, avant de poursuivre en expliquant que cela ne doit pas se transformer en un excès de confiance, « Je ne vais pas raconter des fausses choses. Quand je dis que je suis le meilleur, je suis le meilleur. Si je dis que je bats untel, je le bats, et je le prouve par la suite ».

« Les gens ont peur de l’exprimer ou ne le font pas, mais je pars du principe que dans le sport que je pratique » précise-t-il avant de conclure sur le sujet, « je dois l’exprimer, le montrer et m’autoconvaincre que je suis le meilleur pour ensuite le prouver et l’appliquer. C’est la force de la pensée ».

