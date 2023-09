Gazo et Heuss réagissent à la reprise de leur tube par Angèle

Gazo et Heuss sont en train de se faire « voler » leur succès avec le single « Saiyan » par Angèle qui après la reprise du tube par une Intelligence Artificielle a décidé de s’approprier le tube des deux rappeurs français pour sa propre version du morceau au plus grand bonheur de ses fans.

C’est une histoire pour le moins insolite ! Cet été, Heuss et Gazo ont offert un nouveau hit aux auditeurs avec leur collaboration sur « Saiyan » produit par Zeg P, extrait de l’album « Chef d’orchestre » du premier nommé. La chanson a rapidement remporté un énorme succès auprès du public avant de reconnaitre une nouvelle version improbable réalisé par une IA avec la voix d’Angèle. Comme pour le titre original, ce remix devient populaire et fait un carton sur la toile avec des millions d’écoutes.

Gazo et Heuss saluent la performance d’Angèle !

Face à ce phénomène, tout d’abord septique, Angèle a réagi pour s’indigner des dangers de l’Intelligence Artificielle face aux droits d’auteur et l’impossible de différencier une chanson créée de toute pièce par l’IA par rapport à la réalisation d’une vraie chanson par un artiste. Depuis, la chanteuse belge semble s’être habituée à cette reprise en décidé de reprendre le single de Gazo et Heuss à sa manière.

En clôture de son Nonante-Cinq Tour à la Fête de l’Humanité, Angèle est apparue sur scène en train de reprendre au piano « Saiyan » devant des spectateurs acquis à sa cause. « Ce matin, je me suis dit : et pourquoi je ne ferais pas ce que les gens me demandent depuis des semaines ? » a-t-elle confié au début de prestation sur cette interprétation. « Il fallait bien que je la chante pour la dernière » s’est-elle ensuite justifiée sur Instagram alors que la vidéo a fait réagit Heuss et Gazo, les deux compères ont validé cette performance de la chanteuse.

« C’est fort« commente Heuss en ayant relayé la vidéo d’Angèle sur scène via son compte Twitter, « La Boss« a ajouté Gazo sur le réseau social X et Instagram en partageant également la vidéo. De quoi donner des idées aux trois artistes pour réaliser une collaboration inédite ensemble.

Article en lien : Gims et Gazo accusés de tricher sur les streams, Booba balance tout