Kaaris : les vidéos de sa rencontre avec Koba LaD, le feat arrive

La collaboration inédite entre Kaaris et Koba LaD se précise ! Ces dernières années, Riska a multiplié les connexions dans le rap français avec Caballero & JeanJass, Naps, Tohff, Jul, Gims, Alonzo, H Magnum, Kalash Criminel, Freeze Corleone, Leto mais le rappeur originaire de Sevran n’a jamais réalisé de featuring avec Koba, les deux artistes devraient rapidement y remédier.

Kaaris et Koba LaD, c’est validé !

Kaaris et Koba LaD ont comme point commun d’avoir déjà subi les foudres de B2O habitué à clasher ses confrères rappeurs. Même si Riska a quitté le 93 pour le Portugal afin d’avoir une vie privée plus tranquille, cela n’empêche par le chanteur de revenir fréquemment en France pour enregistrer des nouvelles collaborations, il y a quelques semaines, c’est en compagnie de La Fouine qu’il a été aperçu en région parisienne ce qui a lancé des rumeurs d’une connexion entre pour un featuring inédit. Pour le moment, cette collaboration se fait attendre et aucun des deux artistes n’a donné de précision sur leur rencontre alors que l’interprète de Zoo poursuit ses connexions dans le rap français avec cette fois-ci en compagnie de Koba LaD.

En effet, dans une vidéo qui a fuité sur la toile, Kaaris et Koba LaD apparaissent dans la rue à la Courneuve en train de tourner ce qui s’apparente à un clip, la séquence a rapidement donné des idées aux fans. Les deux rappeurs ont visiblement décidé de travailler pour enregistrer un morceau en commun et des nouvelles images de ce tournage ont fuité sur la toile dont l’un avec un court extrait audio de leur featuring qui devrait figurer sur le prochain projet à venir de Koba.

Pour le moment, aucun des rappeurs n’a fait de commentaire sur la rumeur de ce possible featuring entre eux.

🚨 KAARIS x KOBA LAD ! Extrait inédit du featuring 🔥pic.twitter.com/wmb5CjDK9C — Midi/Minuit (@midiminuit__) September 18, 2023