Booba lance un avertissement à Dadju sous les critiques et Gims

Dadju s’attire encore les foudres de Booba tout comme Gims qui leur met un gros coup de pression. L’ancien membre du groupe The Shin Sekai est un artiste proche de ses fans et n’hésite pas à répondre à leurs questions, notamment via des séances de questions/réponses sur les réseaux sociaux. Il y a peu, l’artiste a présenté son documentaire sur Canal +. Néanmoins, certaines critiques ont émergé de la part de plusieurs internautes, dont notamment Booba.

Il y a quelques semaines, Dadju a participé à une session de questions/réponses sur Twitter. Il s’est prêté au jeu en répondant à de nombreuses interrogations de ses fidèles sur cette plateforme très prisée. Au cours de cette interaction, un admirateur a exprimé son intérêt concernant l’état d’avancement du documentaire évoqué par l’artiste il y a quelques mois de cela. « Tu avais évoqué un documentaire te concernant, c’est pour quand exactement ? », peut-on lire. Le chanteur a confirmé que tout est quasiment finalisé. Il a même avancé que sa sortie est imminente avant de dévoiler les premiers épisodes ce 13 septembre sur Canal Plus de ce documentaire nommé « Ça va bien se passer ».

Dans cette série, Dadju explique qu’il a dû prendre en charge de nouvelles responsabilités et que sa situation financière demeure encore instable. En ce qui concerne sa vie sentimentale, il a prononcé ses vœux en 2017, une expérience toute récente pour lui. Cependant, l’artiste n’a pas fini d’être surpris, car seulement une semaine après les célébrations, sa femme lui annonce une nouvelle extraordinaire : elle attend un enfant. Bien qu’étonné, il se souvient qu’à l’époque, son enthousiasme n’était pas totalement partagé. En effet, le frère de Gims admet que sa réaction manquait un peu de chaleur. Heureusement, l’histoire prend une tournure plus radieuse : l’artiste s’investit corps et âme en studio pour donner naissance, quelques mois plus tard, à « Reine », son tout premier succès en solo, avant d’enchaîner les hits et d’être un père comblé de trois enfants.

Le documentaire se trouve confronté à une multitude de critiques sur les plateformes sociales. Booba, lui aussi, a choisi de s’en prendre à l’artiste via son compte Instagram et a diffusé un extrait, agrémenté d’un commentaire moqueur. Les deux artistes se trouvent en conflit depuis quelques années, et B2O ne manque jamais une opportunité de s’en prendre à ses adversaires. « Vous allez voir toi et ton frère« , a menacé le DUC en faisant référence au frère de Dadju, Gims avec qui il est aussi en clash tout en jubilant avec des captures d’écran des réactions négatives sur le documentaire de l’interprète du tube « Jaloux ».