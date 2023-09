Cédric Doumbé : l’énorme annonce qui va faire le bonheur des fans de MMA

Diffuseur des combats de MMA en France, RMC Sports vient de faire une énorme concernant le prochain combat de Cédric Doumbé contre Jordan Zébo programmé le 30 septembre prochain.

Une diffusion gratuite du combat !

La chaine télévisée spécialisée dans le sport a pris qui une décision qui va ravir les fans français de MMA, les débuts en PFL de Cédric Doumbé seront retransmis gratuitement et en direct sur RMC. « Les combats de Cédric Doumbé et de Abdoul Abdouraguimov seront diffusés gratuitement le 30 septembre lors du PFL Paris ! Voici notre dispositif exceptionnel pour l’événement : 17h : la carte préliminaire en exclu et gratuitement sur http://twitch.tv/rmcsport . 20h30 : la carte principale en intégralité sur RMC Sport 2 . 22h30 : les trois derniers combats de la carte principale avec nos Français 🇫🇷 Abdouraguimov, Salamone et Doumbé vs Zebo sur RMC Découverte (Canal 24 de la TNT) » vient de tweeter RMC pour confirma la bonne nouvelle.

Cédric Doumbé provoque encore Jordan Zébo !

Cet événement promet une soirée historique pour Cédric Doumbé, attendu au tournant après avoir provoqué ouvertement Jordan Zébo en assurant que son adversaire n’a pas le niveau pour le combattre et qu’il va finir KO alors les deux combattants ont un bilan identique de quatre victoires en quatre combats.

« Toujours la même histoire… Là, il y a la vidéo… Jordan, t’es mort chacal ! Ça, c’est ce que tu vas entendre dans la salle. La partie 2, elle va sortir là. Mais il y a des abonnés qui ont activé la cloche et qui sont au courant. Eh oui, poto. Donc rebelote, toujours la même histoire. Donc, si tu n’es pas abonné, tu n’as pas activé la cloche, c’est ton problème. Par contre, si tu l’as activé, chacal, tu es peut-être déjà en train de regarder la vidéo. Ou alors peut-être que tu vas recevoir la notification incessamment sous peu. », a commenté The Best dans une récente pour narguer son rival avant leur confrontation dans la cage.

La chaine a précisé que cette soirée consacrée au MMA sera suivie dans la nuit du samedi 30 septembre au dimanche 1ᵉʳ octobre par la diffusion d’un énorme combat de boxe à la T-Mobile Arena de Las Vegas entre Canelo Alvarez et Jermell Charlo pour la ceinture de champion du monde.

