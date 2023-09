Freeze Corleone : la réaction géniale de ZKR à son album

Que pense ZKR du nouvel album ADC de Freeze Corleone ? De manière très élogieuse, l’artiste originaire Roubaix a donné son avis sur le dernier opus du rappeur du 667 qui a réalisé le meilleur démarrage en première semaine de sa carrière avec une entrée à la seconde place du Top Album.

L’avis de ZKR sur l’incroyable album de Freeze Corleone !

Les déclarations se sont enchainées dans la presse depuis le 11 septembre, date de parution du nouvel opus de Freeze Corleone mais du côté des rappeurs, peu d’artistes ont livré une opinion sur cet opus intitulé « L’Attaque Des Clones« . Plusieurs extraits de ce projet ont pris place dans le Top Singles et les paroles des différents titres agitent les réseaux avec les nombreuses punchlines contre des personnes publiques. Interrogé au sujet cet opus, ZKR est donc sorti du silence pour confier sans concession son ressenti.

C’est à l’occasion d’un live de Medja sur la plateforme Twitch que ZKR s’est exprimé en direct sur l’album ADC. « Déjà, il a sorti le 11 septembre… Il a des coui**es comme ça » commence-t-il à déclarer pour saluer le fait d’assumer de sortir son album à cette date historique de l’attentat sur les tours jumelles du World Trade Center. « Moi, je fais ça, ils vont m’éteindre direct. Respect » poursuit Zacharya en avouant qu’il n’aurait pas pu le faire tout en adressant un message de respect à Freeze Corleone. « Il y a des trucs, je pense pareil frère. Je ne sais pas ce qu’ils ont avec moi frère. Je dois faire cinq fois plus parce que je suis petit, mais ce n’est pas grave. », précise-t-il sur les textes de son compère dans les morceaux extraits de cet opus.

« Trop fort. Je suis matrixé par Tse Chi Lop. Ce n’est pas la meilleure dans les stats, mais je m’en fous des stats » termine ZKR sur son titre préféré de cet album qui est « Tse Chi Lop » produit par Flem et fait référence au nom d’un des plus grands narcotrafiquants d’Asie, ce dernier a été l’un des hommes les plus recherchés au monde avant son arrestation en 2021.