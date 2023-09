Koba LaD risque un retour en prison pour le tabassage de son manager

Koba LaD de nouveau en prison ? Le rappeur français est encore impliqué dans une affaire judiciaire et risque gros en étant accusé, avec trois autres complices, d’avoir frappé puis séquestré son ancien manager.

Koba LaD a été libéré de prison en mars 2023 après avoir purgé une peine de quatre mois pour une altercation à la sortie d’une boîte de nuit, mais il est de nouveau dans le viseur de la justice pour une affaire encore plus grave alors qu’il s’apprête à dévoiler ce vendredi sa collaboration inédite avec Kaaris sur le single « Une autre ».

Koba LaD encourt une lourde peine de prison !

Selon les informations du Parisien publiées dans un article ce mercredi, Koba LaD et trois autres personnes sont en effet accusés d’avoir agressé son ex-manager, Deuspi, en avril 2022, après un showcase à Lille. L’agression se serait déroulée dans la maison de l’artiste, située en Seine-et-Marne et a éclaté en raison d’un conflit financier.

Deuspi a porté plainte et a déclaré avoir été frappé à coups de couteau et de crosse de pistolet. Il a également affirmé que ses agresseurs lui avaient volé des objets de valeur et des véhicules tout en étant contraint de signer un contrat attestant qu’il se retirait du rôle de manager de Koba LaD. Les faits seraient si graves que Deuspi aurait perdu connaissance et aurait reçu quinze jours d’incapacité totale de travail. Il allègue aussi avoir été menacé de mort, lui et sa famille. « Il a porté plainte deux mois après qu’on lui a cassé la gueule. C’est une poucave, on l’a tapé en avril », aurait déclaré le rappeur lors de son incarcération à son codétenu dans des propos recueillis par les enquêteurs par l’intermédiaire d’un enregistrement vocal.

Au mois de novembre dernier, Koba Lad s’était vanté en musique sur le single « Link In The Ends » d’avoir frappé Deuspi avec les paroles « sur un coup d’tête, j’ai niqué l’ancien manager » avant de s’exprimer sur cette trahison dans une interview pour Clique à sa sortie de prison. Le rappeur et ses complices présumés seront jugés en correctionnelle le 16 octobre prochain. Ils risquent de lourdes peines de prison.