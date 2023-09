Découvrez les 10 groupes/rappeurs français cultes des années 90 selon ChatGPT avec des nombreuses têtes d’affiche dans le classement de cet âge d’or du rap en France, même si l’Intelligence artificielle n’a pas pu citer tous les artistes ayant marqué cette décennie historique.

Les années 90 ont été une période charnière pour le hip-hop en France. C’est à cette époque que de nombreux artistes émergèrent, contribuant ainsi à populariser et à diversifier le mouvement musical urbain. Voici une liste de 10 rappeurs français emblématiques qui ont marqué de leur empreinte cette décennie mémorable.

IAM :

IAM, originaire de Marseille, est l’un des groupes de rap les plus emblématiques de la scène française des années 90. Leur premier album, « De la planète Mars », a marqué les esprits avec des titres tels que « Je danse le Mia » et « Le Feu ». Le collectif a su imposer un style unique, mêlant textes engagés et sonorités percutantes avec l’album « L’École du micro d’argent », l’un des meilleurs albums de l’histoire du rap français.

NTM (Suprême NTM) :

JoeyStarr et Kool Shen, membres du groupe NTM, ont incarné la rage et l’authenticité du hip-hop français dans les années 90. Leur album « Paris sous les bombes » puis « Suprême NTM » sont devenus des classiques du genre, porté par des titres comme « Laisse pas traîner ton fils » et « Tout n’est pas si facile », « La fièvre » et « Ma Benz ».

MC Solaar :

Claude M’Barali, plus connu sous le nom de MC Solaar, a apporté une dimension poétique au rap français. Son album « Prose Combat » a connu un succès retentissant ainsi que les morceaux comme « Nouveau Western » et « Obsolète ». MC Solaar a su se démarquer par son flow et ses jeux de mots sophistiqués.

Fabe :

Originaire de Paris, il s’est distingué par son flow incisif et ses textes engagés, abordant des thèmes sociaux et politiques avec une grande finesse. Son premier album, « Détournement de Son », sorti en 1998, a marqué les esprits et est aujourd’hui considéré comme un classique du rap français. Fabe est reconnu pour sa plume percutante et son style unique qui lui ont valu une place importante dans l’histoire du rap hexagonal. Bien qu’ayant raccourci sa carrière musicale, son impact demeure indéniable dans le paysage du rap français.

Assassin :

Le groupe Assassin s’est démarqué avec des textes engagés et des beats incisifs. Leur album « L’Homicide Volontaire » est devenu une référence tout comme « Touche d’espoir », notamment avec des titres comme « Le Futur que nous réserve-t-il ? » et « Esclave 2000 ». Assassin a incarné la contestation sociale et politique de l’époque.

Fonky Family :

Originaire de Marseille, la Fonky Family a apporté une touche méditerranéenne au rap français des années 90. Leur album « Si Dieu veut » a été acclamé pour son énergie et son authenticité, avec des titres comme « Cherche pas à comprendre » et « Sans Rémission ».

Oxmo Puccino :

Oxmo Puccino s’est démarqué par son style poétique et son timbre de voix unique. Son album « Opéra Puccino » a conquis les amateurs de rap avec des titres comme « Mama Lova » et « L’enfant seul ». Oxmo Puccino a su apporter une sensibilité particulière au genre.

Ministère A.M.E.R. :

Ministère A.M.E.R., originaire de Val-de-Marne, a fait vibrer la scène rap française avec leur album « Pourquoi tant de haine ? ». Des titres comme « Plus vite que les balles » et « Flirte avec le meurtre » sont devenus des classiques du genre.

Ärsenik :

Les frères Lino et Calbo du groupe Ärsenik ont apporté une dimension sombre et percutante au rap français des années 90 avec leur album « Quelques gouttes suffisent » ainsi que des titres tels que « Boxe avec les mots » et « Regarde le monde ».

Lunatic :

Lunatic, composé de Booba et Ali, a marqué les esprits avec leur album « Mauvais Œil ». Les titres « Le crime paie » et « Pas l’temps pour les regrets » sont devenus des hymnes du rap français, mettant en avant la plume acerbe et les flows incisifs des deux artistes.

Bonus : Doc Gyneco :

Rappeur français emblématique des années 90, originaire de Clichy-sous-Bois, il s’est fait connaître avec son album « Première Consultation« , sorti en 1996, qui a connu un immense succès. Son style décontracté et son flow caractéristique lui ont valu une place de choix dans le paysage musical de l’époque. Doc Gynéco est également reconnu pour ses textes souvent teintés d’humour et sa capacité à raconter des histoires de la vie quotidienne.

Les rappeurs français des années 90 ont contribué de manière significative à l’évolution et à la popularisation du hip-hop en France. Leur talent, leur engagement et leur originalité ont laissé une empreinte indélébile dans l’histoire de la musique urbaine française. Ces artistes restent des références incontournables pour les générations suivantes de rappeurs et de passionnés de musique.

