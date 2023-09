PNL : les ventes astronomiques du groupe de rap en 4 albums

De plus en plus fort ! PNL continue de battre des records. Le groupe de l’Essonne a franchi la barre des trois millions d’albums vendus, grâce à la certification double diamant de son album « Deux frères ».

On connait le total des ventes d’albums de PNL !

L’album « Deux frères » a été certifié double diamant le 11 août 2023, avec plus d’un million de ventes. Cela signifie que PNL a vendu au moins 3 millions d’albums en France, en comptant les ventes de ses précédents albums, « Dans la légende » et « Le monde Chico ».

Phénomène musical unique, PNL continue de battre des records et de séduire un public toujours plus large, en devant le premier groupe de rap français à atteindre ce niveau de ventes grâce en ayant franchi la barre des trois millions d’albums vendus, le tout en seulement quatre projets et ceci uniquement en France sans compter les ventes en Suisse ou Belgique par exemple. Dans les détails, l’album « Dans La Légende totalise plus de 1 260 000 ventes, « Deux Frères » a atteint le seul du million ventes, « Le Monde Chico » cumule plus de 550 000 ventes et enfin « Que La Famille » s’est écoulé à 190 000 exemplaires.

Le duo d’Ademo et N.O.S confirme ainsi sa domination du rap français malgré leur absence médiatique.