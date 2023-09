Séville FC vs Lens en streaming live direct

Séville FC vs Lens, suivez le match en live, comment voir en direct streaming légal la rencontre sur Canal Plus. Ce soir à Ramón Sánchez-Pizjuán en Espagne, c’est le grand retour de la Ligue des Champions. Le club Lensois va tenter bien débuter la première journée de cette nouvelle édition de la compétition et peut compter sur sa recrue Sepe Elye Wahi.

La composition du Séville FC : Dmitrovic – Juanlu, Gudelj , Ramos, Pedrosa – Fernando, Sow – Lamela, Rakitic, Ocampos – En-Nesyri. Raving Club Lens : Samba – Gradit, Danso, Medina – Frankowski, Abdul Samed, Mendy, Machado – Sotoca, Fulgini – Wahi.

Vous pouvez suivre en direct légalement à partir de 21h le match avec une souscription à l’offre en ligne de Canal Plus qui est le diffuseur du match Séville FC vs Lens en streaming légal et en haute définition en France.