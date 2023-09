Voici pourquoi Maes a quitté la France pour Dubaï

Quand Maes donne les raisons qui l’ont poussé à quitter la France ! Dans une interview pour Legend, le rappeur originaire de Sevran s’est confié sans concession face aux questions de Guillaume Pley dans le cadre sa nouvelle émission, même au sujet de sa vie privée comme celle sur le choix de son lieu de résidence après avoir quitté la France.

Des trucs de fou sont arrivés à Maes en région parisienne !

Dans le studio du média Legend, Maes s’est exprimé ouvertement face aux diverses questions du journaliste, comme concernant son séjour en prison avant le début de sa carrière dans la musique, sur son parcours dans le rap et son évolution, les collaborations de son dernier album Omerta, l’affaire Aqababe, ou encore son embrouille avec Booba qui perdure depuis des longs mois. C’est ensuite concernant son nouveau lieu de résidence à Dubaï, après avoir quitté la région parisienne, que Walid Georgey de son vrai nom s’est expliqué pour se justifier par rapport à cette décision qui a surpris ses fans.

« Je suis parti à Dubaï après que des véhicules de mon clip ont été brûlés par des jaloux de ma cité, après, j’ai pris ma femme enceinte et ma fille, j’ai fait bouger ma mère, même ma belle-famille, je les ai fait bouger » confesse tout d’abord tout simplement Maes sur ce choix. « Est-ce que tu sais pourquoi ils t’ont fait ça ? » réagi ensuite son interlocuteur en cherchant à en savoir un peu plus sur ses embrouilles passées. « C’est du racket, on a essayé de me racketter« , répond le rappeur du 93.

En conclusion, il parle de la fusillade d’un de ses managers. « Y a des gens qui se sont faits tirer dessus, mais je n’ai rien à voir ni avec les personnes qui se sont fait tirer dessus, ni avec les personnes qui se sont fait tirer dessus après le clip » précise-t-il avant d’ajouter, « je n’ai jamais tenu une arme de ma vie« et c’est pour cela qu’aujourd’hui, Maes s’entoure toujours d’un imposant service de sécurité dans ses déplacements en France afin de se protéger ainsi que ses proches.

À découvrir également : Booba s’amuse de la boxe de Maes, « il va me proposer un combat »