Accusé d’infidélité, Neymar fait encore scandale

Même s’il a quitté le PSG pour évoluer en Arabie Saoudite, Neymar fait encore polémique avec sa vie privée ! Les remords n’auront visiblement été que passagers. Il y a peu de temps, l’attaquant brésilien a été de nouveau repéré en boîte de nuit en train de trahir la confiance de sa compagne, Bruna Biancardi qui a réagi dans une ambiance tendue !

Ces derniers mois ont été marqués par d’importants changements pour Neymar. Après plusieurs saisons au sein du PSG, l’international brésilien a pris son envol vers l’Arabie saoudite. Al-Hilal a d’ailleurs mis les petits plats dans les grands pour son arrivée. À la suite de son départ, il n’a pas hésité à critiquer le club de la capitale, ce qui lui a valu une réplique cinglante. Parallèlement à cela, sa relation avec Kylian Mbappé s’est officiellement détériorée.

En ce qui concerne sa vie sentimentale, Neymar et Bruna Biancardi s’apprêtent à accueillir leur premier enfant ensemble. Cependant, le footballeur a dérapé en juin dernier. Confrontée au scandale, la star n’a pas hésité à présenter publiquement ses excuses sur Instagram. Le footballeur attire la colère après une nouvelle infidélité en boîte de nuit et semble avoir rapidement oublié ses promesses et tout ce qu’il avait fait pour obtenir le pardon de sa compagne. Lors de son séjour en Espagne, le sportif a été repéré en train de tromper sa chère et tendre en boîte de nuit, en compagnie d’une jolie blonde. Il n’en a pas fallu davantage pour que les internautes s’en prennent à celui qui est reconnu pour son amour des soirées, exprimant leur mécontentement avec des commentaires tels que : « Pas Neymar qui a encore trompé Bruna », « Donc Neymar a trompé Bruna pour la 100ème fois… Alors qu’elle est enceinte de leur fille » ou encore « Bruna est trop belle pour laisser Neymar lui manquer de respect comme ça », peut-on lire.

« Je suis au courant de ce qu’il s’est passé et je suis, une fois de plus, déçue. Mais dans la dernière ligne droite de ma grossesse, je me concentre et me préoccupe exclusivement de ma fille, et c’est tout ce à quoi je pense pour le moment. », s’est exprimée Bruna Biancardi en réaction à cette affaire.