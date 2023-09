Angèle présente l’Aftermovie du 95 Tour

Après 95 dates à travers l’Europe et l’Amérique du Nord, le Nonante-Cinq Tour d’Angèle s’est achevé dimanche soir à Paris.

À cette occasion, découvrez les plus beaux moments de cette tournée qui a rassemblé plus de 1,4M de spectateurs dans la vidéo « 95 Tour Plus de sens ». Angèle a également adressé un message à son public alors que l’album Nonante-cinq est certifié triple disque de platine :

Le 95 tour a littéralement changé ma vie. Durant presque 2 ans de folie, j’ai grandi et pour la première fois, j’assume de dire que je suis fière de moi.

J’ai rencontré des personnes qui font à présent partie de ma famille, j’ai eu la chance d’avoir un public fidèle et ce, dans les Zéniths de France, de Belgique, dans de nombreux festivals, en passant par le Québec, jusqu’aux Etats-Unis.

L’entorse de Paris la Défense, les extinctions de voix, les problèmes techniques, les manques de confiance en moi, la pression que je me suis mise car je voulais être à la hauteur, les rires, la complicité et les émotions en rollercoaster, autant de souvenirs que je n’oublierai jamais, qui m’ont forgée et qui m’ont permis de tuer petit à petit mes démons.

Merci à vous toutes et tous pour votre immense soutien tout au long de cette tournée. Vous allez fort me manquer.

Pepete et moi on va dormir longtemps maintenant.

Gros bisous. Je vous aime.

Merci à l’équipe du Nonante-Cinq tour pour votre amour et votre fidélité.