Booba interagit à la connexion entre Kaaris et Koba LaD

Kaaris et Koba LaD, Booba exprime son désaccord envers cette collaboration inédite. Depuis quelques heures, des extraits du tournage du clip réunissant Riska et Koba circulent sur internet. La séquence la plus partagée montre ce dernier nommé posant sur une Mercedes, tandis que Kaaris se tient à proximité d’une Lamborghini Urus, des images qui ont vivement fait réagi B2O qu vient de leur faire passer un message pas très élogieux

C’est officiel, la sortie du feat entre Kaaris et Koba LaD est imminente, ce titre en commun entre les deux rappeurs est très attendu par les fans dont là sortie du clip est fixé à ce vendredi. Cette annonce a incité Booba à réagir et à reprendre ses attaques à l’encontre des deux compères, deux artistes qu’il n’apprécie toujours pas. Il a particulièrement visé Riska, entamant les hostilités en critiquant ceux qui parlent de voitures de luxe qu’ils ne pourraient pas se permettre selon lui. Il a accompagné la vidéo du tournage du commentaire : « Les Gammos Imaginaires« .

En bas de sa story Instagram, il cible K2A en soulignant que la voiture Urus est déjà trop mise en avant : « L’Urus à Armand, elle a déjà parcouru 300 000 km« . Comme si cela ne suffisait pas, le rappeur partage une reprise du titre « Tchoin » avec sa propre voix. Sur cette reprise réalisée par une IA, Booba réinterprète quelques pas de danse qu’il avait exécutés par le passé.

Il est bon de rappeler que Booba entretient des relations tendues avec Kaaris, qui fut autrefois l’un de ses artistes. De plus, Koba LaD a récemment été la cible de critiques et de commentaires désobligeants de la part du Duc. Celui-ci estime qu’il n’a pas le niveau pour collaborer avec lui.

Avec ce commentaire, Kopp a certainement offert davantage de visibilité à cette collaboration, dont la sortie prévue de vendredi sera assurément scrutée de près.