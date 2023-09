Didi B explique pourquoi il a sorti son titre du feat annulé avec Booba

Le différend entre Didi B et Booba ne cesse de susciter de vifs débats et le premier nommé d’adresse un message d’explications sur les raisons l’ayant poussé à dévoiler sa version de son featuring avorté avec le Duc de Boulogne qui a ouvert un concours pour proposer à d’autres artistes de poser un couplet sur ce titre.

Alors que les admirateurs des deux artistes expriment leurs opinions au de cette embrouille et que Booba a révélé sa version du titre « Cocolia » de Didi B, ce dernier a écourté sa période de silence sur leur conflit, pour apporter des éclaircissements à toute cette agitation musicale. Selon lui, « Si ce morceau lui parle, c’est qu’il lui appartient ». Le rappeur ivoirien entame son récit en rappelant qu’il avait annoncé ses vacances, mais pour cette affaire, il se doit de prendre la parole et de partager sa version des faits.

En effet, « Cocolia » est sa création. Il a puisé son inspiration dans le succès de la chanson « Quartier » et a ainsi souhaité s’exprimer de la même manière sur des sujets plus personnels et sur l’aventure qu’il partage avec ses amis. Il livre davantage de précisions concernant l’enregistrement. « Je ne voulais pas rompre ma période off et surtout pas à cause d’une opposition dont je ne saisis pas le sens. Le plan a toujours été plus important que le reste. Mais trop de personnes sont obligées de parler à cause de mon silence. », explique Didi B au début de sa publication sur cette affaire.

« Pour clore le débat, j’ai fait Cocolia . Quand je me suis rendu compte du succès du morceau « Quartier » chez moi à Abidjan, j’ai voulu m’exprimer de la même manière sur des sujets plus personnels et l’aventure que je partage avec mes amis. C’est pour ça que la nuit du 23 au 24 mars, je me suis rendu au studio Insomnia à Boulogne Billancourt en pleine manifestation pour écrire le titre avec Igor LDT sur une composition de Spectra et de Heezy Lee. J’avais prévu d’ailleurs de faire le clip au Mexique durant mon séjour actuel aux Etats Unis dans ce petit hôtel situé dans un petit paradis qu’on appelle « Cocolia Hotel ». », poursuit le chanteur africain sur ce morceau dont le clip devait se tourner au Mexique sauf que Booba l’a forcé à changer ses plans.

« Mais je ne veux pas privilégier la polémique à l’artistique. D’ailleurs, je suis très fier de voir à quel point ce titre a plu à toute la France et à quel point beaucoup se sont senti concernés par ce titre. Et dans aucun scénario, je n’aurais souhaité faire la guerre avec l’une de mes inspirations. Si ce morceau lui plait, il est à lui. Je m’en retourne au travail en faire d’autres. Dans tous les cas, j’ai sorti ce titre pour, vous puissiez l’apprécier. Merci beaucoup, L’Afrique doit toujours gagner. », a conclu Didi B. « Meskin, il a fait une déposition. Donc Passe Partout, n’écrit pas ses textes« , s’est moqué Booba en réaction à cette déclaration de Didi B en se moquant de petite taille en le comparant au personnage de fiction du jeu télévisé Fort Boyard.