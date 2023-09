Eminem : T’es un vrai fan si tu réponds juste à ces 10 questions

Eminem est l’un des artistes les plus emblématiques de l’histoire du hip-hop. Connaissez-vous bien sa vie et sa carrière ? Testez vos connaissances avec ce quiz en 10 questions essentiels de base sur le célèbre rappeur américain.

Question 1 : Quel était le nom de naissance d’Eminem ?

A) Marshall Mathers

B) Michael Mathers

C) Mark Mathers

D) Martin Mathers

Question 2 : En quelle année Eminem a-t-il sorti son premier album studio « Infinite » ?

A) 1994

B) 1996

C) 1998

D) 2000

Question 3 : Quel album a propulsé Eminem à la renommée mondiale en 1999 ?

A) « The Marshall Mathers LP »

B) « Encore »

C) « The Slim Shady LP »

D) « Relapse »

Question 4 : Quel personnage fictif Eminem a-t-il créé pour ses chansons provocantes ?

A) Dr. Dre

B) Slim Shady

C) Snoop Dogg

D) Jay-Z

Question 5 : Dans quelle ville Eminem est-il né ?

A) Los Angeles

B) New York

C) Detroit

D) Chicago

Question 6 : Quel film semi-autobiographique mettant en vedette Eminem a-t-il sorti en 2002 ?

A) « 8 Mile »

B) « Get Rich or Die Tryin' »

C) « Notorious »

D) « Straight Outta Compton »

Question 7 : Quel label a signé Eminem, le propulsant vers le succès ?

A) Roc Nation

B) Shady Records

C) Def Jam Recordings

D) Aftermath Entertainment

Question 8 : Avec quel artiste Eminem a-t-il formé le groupe « Bad Meets Evil » ?

A) 50 Cent

B) Dr. Dre

C) Royce da 5’9″

D) Jay-Z

Question 9 : En quelle année Eminem a-t-il fait son retour avec l’album « Recovery » après une pause ?

A) 2008

B) 2010

C) 2012

D) 2014

Question 10 : Quel est le nom du personnage principal joué par Eminem dans le film « 8 Mile » ?

A) B-Rabbit

B) Slim Shady

C) Biggie Smalls

D) Tupac Shakur

Réponses :

1 : A) Marshall Mathers, Eminem est né sous le nom de Marshall Bruce Mathers III.

2 : A) 1996, il a sorti son premier album studio intitulé « Infinite » en 1996.

3 : C) « The Slim Shady LP », l’album « The Slim Shady LP » a été publié en 1999 et a catapulté Eminem à la célébrité internationale.

4 : B) Slim Shady est le nom de scène et l’alter ego de Marshall Mathers utilisé pour ses chansons provocantes et satiriques.

5 : C) Detroit, Eminem est né à St. Joseph, dans le Missouri, mais a grandi à Detroit, dans le Michigan.

6 : A) « 8 Mile », le rappeur a joué le rôle principal dans le film « 8 Mile », qui est semi-autobiographique et a été publié en 2002.

7 : D) Aftermath Entertainment, il a été signé par le label Aftermath Entertainment fondé par Dr. Dre, ce qui a contribué à son succès initial.

8 : C) Royce da 5’9″ avec qui il a formé le groupe « Bad Meets Evil ».

9 : B) 2010, il a fait son retour avec l’album « Recovery » en 2010 après une pause.

10 : A) B-Rabbit, le personnage principal joué par Eminem dans le film « 8 Mile » est appelé B-Rabbit.

Si vous avez obtenu un 10/10 à ce petit quiz, félicitations, vous êtes un véritable un vrai fan d’Eminem. Nous espérons que ce quiz vous a permis de tester vos connaissances sur l’histoire du rappeur ! Si vous souhaitez en savoir plus sur cet artiste légendaire, n’hésitez pas à explorer sa discographie et ses réalisations.