Francis Ngannou impressionne physiquement avant d’affronter Tyson Fury

C’est un monstre, Francis Ngannou affiche son imposant physique ! Le 28 octobre prochain, le camerounais se retrouvera face à Tyson Fury sur le sol d’Arabie saoudite. Déterminé à marquer ses débuts professionnels dans le domaine de la boxe anglaise, l’ancien champion de l’UFC s’engage dans des entraînements d’une grande intensité. Son physique suscite une impression saisissante, comme en témoignent les images.

En ce début d’année, Francis Ngannou a officialisé son départ de l’UFC. En avril dernier, l’athlète a annoncé son adhésion au PFL. C’est au sein de cette organisation qu’il se prépare à amorcer sa carrière dans le monde de la boxe anglaise. Pour son premier combat, il se mesurera à Tyson Fury le 28 octobre prochain en Arabie saoudite. Afin de maximiser ses chances de succès, Mike Tyson a été sollicité pour endosser le rôle de son entraîneur. Cependant, malgré la stature imposante de cet allié de renom, le Gypsy King ne semble pas s’en laisser impressionner.

Même en se concentrant pleinement sur ses séances d’entraînement, Francis Ngannou trouve toujours le moyen de répliquer aux provocations de Tyson Fury. Ainsi, l’athlète, qui a été interpellé par Reug Reug, a partagé ses remarques avec les micros de TMZ Sports en déclarant : « Peu importe ce qu’il raconte, ce qui importe, c’est ce qui va se passer en Arabie saoudite. En Arabie saoudite, Tyson Fury ira au tapis, je peux vous le dire. Nous allons voir à quel point il est bon, mais il va aller au tapis. ».

La tension commence à monter. Bien que Mike Tyson ne cesse d’exprimer son admiration pour les progrès de son protégé, Francis Ngannou ne lâche rien. En plus de ses séances d’entraînement avec la légende de la boxe, El Predator met un fort accent sur son endurance et a offert un aperçu de sa forme physique actuelle en effectuant des sprints sur une colline. Il va sans dire que son aspect physique est extrêmement impressionnant. Son endurance pourrait lui conférer encore plus de force et de rapidité. Jetez un œil !