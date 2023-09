Kaaris s’en prend à Vincent Bolloré et s’attire les foudres des internautes

Kaaris critique Vincent Bolloré, mais se fait étriller par les internautes ! Le rappeur du 93 a cherché à manifester son opposition contre le grand magnat de Canal +, l’homme d’affaires français milliardaire est le propriétaire de médias tel que CNews. Les Twittos ont vivement condamné Riska cette prise de position mal placée selon l’avis de certains d’entre eux.

La tendance actuelle est en train de revenir au rap engagé comme l’atteste le dernier album de Freeze Corleone. De nombreux rappeurs parviennent à faire entendre leur voix sur des sujets controversés d’importance nationale ou internationale. Sadek, Booba ou encore Rohff se sont particulièrement distingués dans ce domaine ces derniers temps. Bien que nous ayons moins l’habitude de voir Kaaris s’exprimer ainsi, il a pris la parole pour dénoncer l’exploitation de l’Afrique par Bolloré et d’autres conglomérats français tout en plaçant au passage un tacle au journaliste Pascal Praud. Cependant, ce coup de gueule du rappeur a eu un effet inverse de celui escompté. Les internautes lui ont rappelé qu’il n’était peut-être pas le mieux placé pour faire ce type commentaire.

« Bolloré a fait toute sa fortune en pillant l’Afrique et dans ses médias il y a des Pascal Praud et des Godefroy de Montmirail qui nous expliquent que le problème, c’est l’Afrique et qu’on doit rentrer chez nous ! », s’exclame Kaaris avant d’ajouter « ils sont forts ces racistes« . L’auteur de Zoo n’hésite pas à traiter ouvertement Bolloré et Pascal Praud de racistes dans son message qui est devenu viral sur le réseau social X avec plus d’un million de vues. Vincent Bolloré est un entrepreneur très fortuné qui possède plusieurs médias, notamment C8, CNews, et Canal +, le média Forbes, le positionne comme 8ème français le plus riche avec une fortune évaluée à 10 milliards de dollars.

Les internautes ont répondu à Kaaris pour lui rappeler qu’il était signé chez Def Jam, un label musical appartenant à Universal alors qu’une partie de cette société de musique (28 %) est détenue Vincent Bolloré. Le rappeur est désormais en association avec le Label OG Records également en distribution chez Universal. « L’argent de Bolloré issus des pillages ne semble pas te déranger vu que depuis le début de ta carrière jusqu’à aujourd’hui, tu es affilié au groupe Universal qui lui appartient. (Def jam, AZ capitol et Caroline France, etc…) » commente un internaute afin de démontrer qu’il n’est pas forcément le mieux placer pour tenir ce genre de déclaration avec des preuves à l’appui de ses affirmations.

Une autre internaute a aussi interrogé le chanteur sur son affiliation avec la femme du président ivoirien Allassane Ouattara alors que ce dernier a laissé Bolloré investir dans son pays : « Ah mon gars… on a jamais entendu ta grande gueule critiquer Ouattara quand il donnait des affaires à Bolloré ? Pourtant, ce n’est pas toi là avec sa femme, tu lui en as touché deux mots ou pas. ». Riska n’a pas répliqué à ses détracteurs et s’apprête à sortir un titre inédit nommé « Une autre » en collaboration avec Koba LaD.

