Messi démolit encore le PSG

Lionel Messi a retrouvé le bonheur dans son nouveau club à Miami et ne cesse de critiquer le Paris Saint-Germain depuis son départ de France. La Pulga ne semble avoir que des mauvais souvenirs de ses deux années au PSG et vient encore de le faire savoir. Le champion du monde de 36 ans n’a visiblement pas digéré les sifflets des supporters au Parc des Princes et le manque de reconnaissance après son triomphe à la coupe du monde au mois de décembre dernier avec l’Argentine.

Messi a en effet encore adressé une pique au club parisien lors d’une interview avec le média Olga sans mâcher ses mots contre son ancienne équipe. « Ça s’est passé comme ça. Cela ne s’est pas passé comme je l’espérais. J’ai pu devenir champion du monde là-bas. Tout arrive pour une raison. J’ai été l’un des rares champions du monde à ne pas avoir eu de reconnaissance là-bas », a-t-il confié sur son ressenti d’après le Mondial au Qatar et son titre de champion du monde qu’il n’a pas fêté à Paris.

Le buteur argentin a toutefois nuancé ses propos en comprenant la frustration des Français, « J’étais à l’endroit contre qui nous avions gagné la finale. C’est vrai que cela ne s’est pas passé comme je l’espérais. ».