On connaît la lourde peine de prison requise contre MHD

MHD de son vrai nom est jugé aux assises pour le meurtre de Loïc K à l’été 2018 et une peine de prison de 18 ans a été requise à l’encontre de Mohamed Sylla de son vrai nom qui risque très gros dans cette affaire, mais a toujours clamé son innocence alors des nombreuses zones d’ombre restent à éclaircir après son témoignage devant la cour d’assises.

L’avocat général n’a pas doute sur l’implication de MHD

Suite à plus de deux semaines de procès et des nombreux témoignages dans le jugement du meurtre d’un jeune homme lors d’un passage à tabac à Paris au mois de juillet 2018, entre des bandes rivales, l’avocat général vient de révéler la peine requise contre MHD qui a toujours formellement nié son implication dans ce drame. Il a prononcé une réquisition d’une peine de 13 à 20 ans de réclusion criminelle pour 6 des accusés et 18 ans contre le Prince de l’Afro Trap tout en demandant l’acquittement de deux accusés dont l’un a été blanchi par les agents de police pendant le procès.

Plusieurs faits incriminent MHD comme la Mercedes utilisée pour renverser lui appartenant ainsi que témoins ayant affirmé l’avoir aperçu dans le véhicule sur le lieu du meurtre au moment des faits. Une vidéo d’un témoin laisse apparaitre un individu ressemblant au rappeur, même coupe de cheveux (teinture blonde) et un survêtement excluvif de la marque Puma dont il était l’ambassadeur à l’époque en 2018.

« Sa position, c’est la rumeur qui fait que, par facilité, les membres du groupe de la Grange aux Belles ont dit, c’est forcément lui » énonce l’avocat général dans sa réquisition contre MHD et précise, « Ce n’est pas par l’effet de la rumeur que la voiture de (Mohamed) Sylla a été identifiée comme celle de la commission des faits ». Selon lui l’incrimination de l’artiste ne fait aucun doute. Le plaidoyer de la défense se déroule ce jeudi.